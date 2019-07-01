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С 1 июля в Хабаровском крае выросли тарифы ЖКХ
Сегодня в регионе увеличиваются цены на услуги жилищно-коммунального и энергетического комплексов.
Повышение в 2,4% - уже второе с начала года (в январе расценки выросли на 1,7%). Новые квитанции жители края получат в начале августа.
По информации регионального комитета по ценам и тарифам, стоимость киловатт часа электрической энергии составит 4,55 руб. для потребителей, пользующихся газовыми плитами для приготовления пищи, и 3,19 руб. - для тех, кто живет в сельской местности либо чьи дома оборудованы электроплитами.
Есть нюанс – в Николаевском районе электричество для бизнеса и организаций подорожает почти вдвое – с 5 до более чем 9 руб. за кВтч. Причина – в решении Федеральной энергетической комиссии, согласно которому тариф на электричество будет рассчитываться в локальных электросетях исходя их числа потребителей и количества электроэнергии, которое они потребляют. Ранее норматив рассчитывался по среднему значению всех объектов большой энергетики.
Муниципальные власти уже предрекают, что многие предприятия окажутся на грани разорения. А, к примеру, рыбная продукция заводов на Нижнем Амуре станет поистине золотой. Тревогу бьют уже несколько месяцев, но до этой районной проблемы, похоже, никому нет дела – ни в краевом правительстве, ни в федеральных структурах.
Пострадают жители Николаевского района и при повышении тарифов на тепловую энергию. Если в целом стоимость гигакалории вырастет с 1734,22 руб. до 1775,84 руб. (на 2,4%), то в Нижнеамурье скачок составит 7,2%. Обосновывают это более резким ростом стоимости холодной воды.
Как сообщает краевой комитет по ценам и тарифам, на природный газ установлены различные цены для населения. Ставки на «голубое топливо», необходимое для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) - с 7104,24 рублей за тысячу кубометров поднимутся до 7203,7 руб. На сжиженный газ рост тарифа составит 2,4%. Для сравнения: в Краснодарском крае, который часто выбирают дальневосточники для смены места жительства, тысяча кубометров природного газа стоит для населения от 5480,0 до 6430,0 руб.
Исходя из этой логики, как минимум в одном районе – Николаевском – жители уже должны готовить жалобы.
Кроме увеличения цифр в квитанциях, объясняемых общими для субъектов РФ нормами, в Хабаровском крае продолжают взимать дополнительные сборы по обработке платежей граждан за горячую воду и тепловую энергию. Избежать комиссии можно, лишь явившись в абонентские отделы ПАО «ДЭК» - по двум адресам в Хабаровске и одному – в Комсомольске-на-Амуре.
Ну и еще одно повышение цен в жилищно-коммунальной сфере ждет жителей края с 1 января 2020 года. Глава региона подписал документ, разрешающий увеличение взносов в фонд капитального ремонта.
Евгений Мезенцев
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