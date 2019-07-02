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Жители Хабаровского края могут могут помочь пострадавшим от наводнения в Иркутской области
Жители Хабаровского края могут оказать посильную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Вещи и денежные средства принимаются в региональном отделении Красного креста. Акция продлится до 25 июля.
Как сообщили организаторы, сейчас требуются постельные принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье), гигиенические средства, теплая верхняя одежда, бытовая техника. По информации пресс-службы правительства региона, гуманитарную помощь жители Хабаровского края могут отнести по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71, оф. 003, 005. Пункт приема открыт в будние дни с 10.00 до 17.00. Для дополнительной информации работает телефон: 30 65 21.
Кроме того, в помощь пострадавшим от наводнения можно перечислить денежные средства на расчетный счет Красного креста.
Реквизиты для перечисления пожертвований:
Хабаровское краевое отделение Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест.
Банковские реквизиты:
р/счет 40703810608010100369 в Филиал ДВ ПАО БАНК «ФК Открытие» г. Хабаровск,
БИК 040813704,
кор. счет 30101810908130000704,
ИНН 2721030284
КПП 272101001
Код ОКТМО 08701000001
Назначение платежа: пожертвования для пострадавших от наводнения в Иркутской области.
Напомним, затяжные ливневые дожди в Иркутской области вызвали сильное наводнение. 25 июня режим повышенной готовности был введен в нескольких районах, позже, 27 июня, ЧС объявили по всему региону. На сегодняшний день от удара стихии пострадали тысячи человек, есть жертвы. Больше всего «большая вода» задела Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы.
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