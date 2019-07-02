Ракетные корабли заложили на Амурском судостроительном заводе

На Амурском судостроительном заводе состоялась церемония закладки двух малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр «Каракурт»). Официально суднам присвоены имена российских городов – «Ржев» и «Удомля». Торжественное мероприятие состоялось в день празднования заводом 83-летия. В нем приняли участие представители Министерства обороны и ВМФ России, правительства Хабаровского края, Объединенной судостроительной корпорации.

Корабли этой серии относятся к классификации «малые корветы». Официальное их назначение – ведение боевых действий в ближней морской зоне. Вооружение «Каракуртов» включает в себя комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания, связи.

- Малые ракетные корабли, которые сегодня закладываются на стапелях – новая для завода продукция. Уверен, она станет серийной, что положительным образом скажется на финансовом положении предприятия и укреплении престижа по многим компетенциям. Общемировая тенденция в кораблестроении к снижению тоннажа позволит амурским корабелам проявить себя в новом виде продукции и сделать еще один шаг к повышению своей конкурентоспособности,- отметил вице-президент по техническому развитию АО «ОСК» Дмитрий Колодяжный.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, до конца года на Амурском судостроительном заводе будут заложены еще два подобных корабля для Тихоокеанского флота. На сегодняшний день завод продолжает строительство третьего и четвертого серийных корветов проекта 20380. На боевое дежурство они встанут после 2020 года.