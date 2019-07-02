Новости
Ракетные корабли заложили на Амурском судостроительном заводе
На Амурском судостроительном заводе состоялась церемония закладки двух малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр «Каракурт»). Официально суднам присвоены имена российских городов – «Ржев» и «Удомля». Торжественное мероприятие состоялось в день празднования заводом 83-летия. В нем приняли участие представители Министерства обороны и ВМФ России, правительства Хабаровского края, Объединенной судостроительной корпорации.
Корабли этой серии относятся к классификации «малые корветы». Официальное их назначение – ведение боевых действий в ближней морской зоне. Вооружение «Каракуртов» включает в себя комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания, связи.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, до конца года на Амурском судостроительном заводе будут заложены еще два подобных корабля для Тихоокеанского флота. На сегодняшний день завод продолжает строительство третьего и четвертого серийных корветов проекта 20380. На боевое дежурство они встанут после 2020 года.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 727
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 104
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 784
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность5 163
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136