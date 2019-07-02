Очаг бруцеллеза ликвидировали в Хабаровском крае

Специалисты регионального управления ветеринарии правительства Хабаровского края в ходе плановых проверок выявили и устранили очаг заболеваемости бруцеллезом в фермерском хозяйстве села Кутузовка. Все поголовье предпринимателя Даниленко из района имени Лазо, который занимается разведением коз, уничтожено. В хозяйстве проводятся карантинные мероприятия. Тем не менее, медики и специалисты ветеринарной службы предупреждают тех, кто приобретал продукцию торговой марки «Зорькино поле» - в случае проявления признаков заболеваемости немедленно обращаться к специалистам.

- В основном инфекция передается человеку от животных при употреблении непастеризованного молока и другой молочной продукции. Кроме того, заразиться можно при непосредственном контакте с животными. Инкубационный период в организме – около трех недель. Именно за это время в большинстве случаев наблюдаются клинические симптомы – повышение температуры тела при общем нормальном состоянии, ломота в суставах, увеличение лимфатических узлов, печени и селезенки. Чтобы определить наличие инфекции в организме необходимо сдать кровь. За консультацией также можно обращаться в региональное управление Роспотребнадзора, - отмечает главный внештатный инфекционист минздрава РФ по ДФО Анна Кузнецова.

Как сообщает пресс-служба правительствыа региона, лабораторные исследования в регионе проводятся на базе федерального учреждения «Хабаровская противочумная станция».

Все, кто контактировал с больными животными, находятся под наблюдением медиков. После забора анализов в 10-й городской больнице Хабаровска с подозрением на заболеваемость находятся 7 человек. Окончательный диагноз будет поставлен после проведения дополнительных исследований, в том числе с привлечением специалистов из Иркутской области, где находится центр изучения бруцеллеза.

Специалисты контрольных инстанций также заинтересовались работой фермера. По информации регионального минсельхоза, поголовье без каких-либо документов предприниматель скупал в селе Биджан Еврейской автономной области, где ранее регистрировались случаи бруцеллеза. При этом к ветеринарам с просьбой проверить поголовье на наличие болезней он не обращался. Свою продукцию – творог, сметана, йогурт и сыр - фермер официально реализовывал в торговой сети «Самобранка».

Как сообщает пресс-служба правительств арегиона, на Дальнем Востоке единичные случаи заболеваемости бруцеллезом у животных в последнее время регистрировались в Еврейской автономной области и Приморском крае. Специалисты предупреждают жителей об опасности покупки молока и молочной продукции в несанкционированных местах торговли, а также у фермеров без документов.