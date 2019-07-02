Фестиваль анимационного кино впервые прошел в Хабаровске

Коллекция лучших мультфильмов со всего мира была представлена маленьким горожанам и их родителям. Также в рамках фестиваля состоялись мастер-классы, на которых гости сами попробовали создать «мультяшные» образы. Студия «Союзмультфильм» - эта заставка до сих пор собирает у экранов телезрителей самого разного возраста. Фразы многих кукольных, рисованных, пластилиновых персонажей стали «крылами», а песни - всенародно популярными. Сегодня известная на всю страну единственная государственная студия «колдует» над новыми мультипликационными героями.

«В работе сейчас находятся 6 проектов, три из них уже выходят на экраны: «Простоквашино», «Оранжевая корова» и «Пластилинки», остальные три анимационных фильма направим в прокат ближе к концу этого года»,- рассказывает директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

Если в советское время мультики аниматоры создавали для детей, то сейчас производство рассчитано на каждую возрастную группу.

В Хабаровске за три дня фестиваля было показано более ста мультипликационных фильмов, большая часть из них - короткометражные, продолжительностью 8-13 минут, но были и две полнометражные зарубежные ленты.

«В России кроме «Союзмультфильма» очень много студий, снимающих авторскую анимацию для детей. Есть и работы, которые рассчитаны только на взрослую аудиторию»,- рассказывает организатор фестиваля Дмитрий Шлепнев.

Открылся фестиваль мультипликационным фильмом хабаровских аниматоров студии «Мечталет». Они представил ленту о родном городе. Сегодня ее авторы работают в разных техниках: рисованной, кукольной, компьютерной. Но, главное, как заявляют мультипликаторы, чтобы лента понравилась зрителям, ее хотелось бы посмотреть еще раз, а песню «мультяшных» героев напевать всей семьей.



