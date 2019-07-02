Новый стадион построят в Хабаровском районе

В селе Некрасовка Хабаровского муниципального района началось строительство стадиона с футбольным полем, легкоатлетическими дорожками, а также площадками для игры в баскетбол и волейбол. Средства на реализацию проекта поступили в рамках национального проекта "Спорт – норма жизни".

Строительство ведется на месте старого спортивного сооружения. На сегодняшний день подрядчиком выполнены подготовительные работы на площадке, заложен фундамент административного помещения, а также выполнен демонтаж старых железобетонных трибун. В рамках проекта на стадионе также появятся уличные тренажёры, раздевалки и трибуны для зрителей. Ввести в эксплуатацию сооружение планируется до 2019 года. Стоимость работ - 72,7 млн рублей.

- Главная цель нацпроекта – увеличение граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, развитие спорта высших достижений, популяризация здорового образа жизни. Речь идет не только о строительстве и реконструкции сооружений. В рамках нацпроека новым спортивным инвентарем оснащаются детские спортивные школы края, - отметил министр физической культуры и спорта края Семен Экшенгер.

По информации пресс-службы правительства региона, в рамках нацпроекта в крае до 2024 года будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы в Хабаровске и Вяземском районе, теннисные корты в селе Троицкое, а также новые стадионы в поселке Переяславка и в Хабаровске. В рамках национального проекта «Спорт – норма жизни» будет произведена реконструкция стадиона «Авангард» в Хабаровске и стадиона в Советской Гавани.