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За браконьерами в Хабаровском крае проследят спутники
Противодействие незаконному обороту водных биоресурсов обсудили в правительстве Хабаровского края. Основное внимание уделили соблюдению запрета на промышленный лов лососевых в летнюю путину, которая началась с 1 июля. В Амуре и Амурском лимане увеличат число рыбинспекторов, появятся дополнительные пункты контроля, в том числе передвижные. Кроме того, в регионе внедрена система спутникового мониторинга.
В ходе путины оперативное взаимодействие налажено с правоохранительными органами и специалистами Амурского территориального управления федерального агентства по рыболовству. Как отмечает врио главы ведомства Денис Крылов, усиление в первую очередь коснется наиболее сложных участков, где неоднократно были замечены браконьеры. Кроме того, инспекторы будут регулярно проверять соблюдение запрета среди промысловиков. Всего для круглосуточного дежурства на Амуре и в Амурском лимане дополнительно привлекут более 40 инспекторов. Организована работа стационарных и придвижных постов.
Органы правопорядка совместно с местными властями также усилили контроль за несанкционированными местами торговли. С начала года правоохранители уже составили 15 протоколов по факту незаконной продажи рыбы.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, запрет на летнюю путину в Амуре и Амурском лимане введен в целях восстановления популяции лососевых. Он будет действовать до 20 августа и коснется только промысловых предприятий и юридических лиц из числа коренных малочисленных народов. На спортивное и любительское рыболовство этот запрет не распространяется. Вместе с тем, добычу кеты и горбуши с 5 июля промысловики смогут вести в Северо-Охотоморской подзоне. Речь идет о предприятиях из Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов.
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