Бывшим сотрудникам санатория «Уссури» выплатили долги по зарплате

С бывшими сотрудниками АО «Санаторий Уссури» полностью рассчитались по зарплатным долгам. Необходимые средства выделили из краевого бюджета в рамках процедуры докапитализации общества. Доля правительства края в АО «Санаторий «Уссури» составляет около 65%. Решением совета директоров была произведена допэмиссия ценных бумаг, которые приобрели краевые власти.

- Таким образом предприятию были предоставлены бюджетные инвестиции – 91,44 млн рублей. Большая часть этих средств пошла на погашение кредиторской задолженности в рамках процедуры оздоровления. Около 16 млн рублей перечислены на счета бывших сотрудников санатория, - отметил начальник отдела по работе с краевыми предприятиями и хозяйственными обществами краевого министерства имущественных отношений Станислав Столяренко.

По информации пресс-службы правительства региона, деньги на счета 151 сотрудника уже поступили. Речь идет о погашении задолженности за январь-ноябрь 2018 года. В этот период из-за непростой финансовой ситуации персонал санатория был сокращен.

Сейчас в правительстве края разрабатывается концепция развития учреждения, предполагающая сохранение санаторно-курортного и лечебного профиля. От идеи создания на базе санатория регионального центра для одаренных детей по модели «Сириус» было решено отказаться. Под строительство этого центра краевые власти рассматривают другие площадки.