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Бывшим сотрудникам санатория «Уссури» выплатили долги по зарплате
С бывшими сотрудниками АО «Санаторий Уссури» полностью рассчитались по зарплатным долгам. Необходимые средства выделили из краевого бюджета в рамках процедуры докапитализации общества. Доля правительства края в АО «Санаторий «Уссури» составляет около 65%. Решением совета директоров была произведена допэмиссия ценных бумаг, которые приобрели краевые власти.
По информации пресс-службы правительства региона, деньги на счета 151 сотрудника уже поступили. Речь идет о погашении задолженности за январь-ноябрь 2018 года. В этот период из-за непростой финансовой ситуации персонал санатория был сокращен.
Сейчас в правительстве края разрабатывается концепция развития учреждения, предполагающая сохранение санаторно-курортного и лечебного профиля. От идеи создания на базе санатория регионального центра для одаренных детей по модели «Сириус» было решено отказаться. Под строительство этого центра краевые власти рассматривают другие площадки.
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