Спектакли с «Золотой Маской» покажут жителям хабаровского края

В Хабаровском крае пройдет региональный фестивальный показ спектаклей-номинантов и лауреатов национальной театральной премии «Золотая Маска». Зрители познакомятся с работами известных режиссёров, артистов, хореографов. Фестиваль проводится в рамках проведения Года театра в России и двухгодичной программы по поддержке театрального искусства в регионах Дальнего Востока.

Показы спектаклей будут проходить с 26 августа по 15 сентября на сценических площадках Хабаровского краевого музыкального театра, краевого театра драмы, ТЮЗа и театра драмы Комсомольска-на-Амуре. Зрители увидят постановки от МХТ им. Чехова («Мужья и жены»), Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии («Джекилл&Хайд»), театра им. Пушкина («Добрый человек из Сезуана»), Театра наций («Осторожно, эльфы»), Мастерской Петра Фоменко («Сон в летнюю ночь»), театра «Балет Москва» («Все пути ведут на север»). Жителям края также представят постановку «Карлик Нос» Пермского академического театра-театра и спектакль-лауреат «Золотой маски» этого года «Комната Герды» театра «Особняк» и Театральной лаборатории Яны Туминой (Санкт-Петербург). Кроме того, запланированы семинары, мастер-классы и творческие встречи.

По информации пресс-службы правительства региона, 19 сентября в краевой столице начнется первый фестиваль театров Дальнего Востока. Главной задачей мероприятия является укрепление творческих связей между регионами, создание постоянно действующей региональной платформы для обсуждения практических вопросов.

Планируется, что кроме коллективов из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, свои постановки представят труппы из Приморского и Камчатского краев, Амурской, Сахалинской, Магаданской областей, а также республик Бурятия и Саха (Якутия). Всего в первом фестивале примут участие около трехсот человек, в том числе театральные эксперты. Спектакли будут представлены на сценах краевого театра драмы, краевого музыкального театра, ТЮЗа, «Триады» и «Белого театра» с 19 по 26 сентября.

Проведение второго фестиваля запланировано на октябрь 2020 года.

Напомним, 2019 год согласно Указу Президента России объявлен Годом театра в России. Инициатива его проведения принадлежит Союзу театральных деятелей РФ при поддержке федерального министерства культуры.