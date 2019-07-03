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«Союзпечать» исчезнет из Хабаровска
Вскоре на их козырьках будет красоваться новая надпись: «Хабпресс». Об этом рассказала начальник отдела городского управления торговли Лариса Колмыкова. Она сообщила, что хабаровский правопреемник несуществующей ныне «Союзпечати» - ООО «Хабпресс» - всерьез взялось за обновление своего «ларечного хозяйства».
На сегодняшний день доступ к свежей периодике хабаровчанам обеспечивается в 165 киосках. Как планируют коммерсанты и мэрия, в новых микрорайонах города появится еще три десятка торговых точек: документы на муниципальный конкурс уже готовятся. Таким образом, скоро хабаровские читатели смогут покупать свежие газеты в двух сотнях ларьков, расположенных в шаговой доступности по всей территории краевого центра. В том, что ларьки «Хабпресс» будут востребованы и посещаемы, у продавцов многотиражек и «глянца» нет никаких сомнений: вопреки диктатуре «Всемирной паутины», читать газеты и журналы хабаровчане по-прежнему любят.
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