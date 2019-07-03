Бейсболистов Хабаровска потренирует американский тренер

Для Дино Моран это не первый визит в Россию: ранее он уже бывал во Владивостоке и других городах Приморского края. В этом году американский тренер посетит Хабаровск, чтобы провести тренировки для юных бейсболистов муниципальной спортивной школы «Заря».

Дино Моран с 2018 года - магистр в области физической культуры. На сегодняшний день он является тренером бейсбольной команды в Stevenson High School, членом международного коллектива Caliendo Sports. Также он известен как тренер-новатор. В 2007 году Моран открыл в городе Элк Гроув (штат Иллинойс) программу тренировок по бейсболу в 3D формате. Новая методика стала чрезвычайно популярной и доказала свою эффективность.

В Хабаровске тренировки пройдут 4 и 5 июля с 11:00 до 13:00 часов и с 15:00 до 17:00 часов на стадионе «Заря». Вход свободный.