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Бейсболистов Хабаровска потренирует американский тренер
Для Дино Моран это не первый визит в Россию: ранее он уже бывал во Владивостоке и других городах Приморского края. В этом году американский тренер посетит Хабаровск, чтобы провести тренировки для юных бейсболистов муниципальной спортивной школы «Заря».
Дино Моран с 2018 года - магистр в области физической культуры. На сегодняшний день он является тренером бейсбольной команды в Stevenson High School, членом международного коллектива Caliendo Sports. Также он известен как тренер-новатор. В 2007 году Моран открыл в городе Элк Гроув (штат Иллинойс) программу тренировок по бейсболу в 3D формате. Новая методика стала чрезвычайно популярной и доказала свою эффективность.
В Хабаровске тренировки пройдут 4 и 5 июля с 11:00 до 13:00 часов и с 15:00 до 17:00 часов на стадионе «Заря». Вход свободный.
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