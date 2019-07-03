С кем поведешься, расчёта не дождёшься

Предприятие - резидент ТОСЭР «Комсомольск» по-прежнему балансирует на грани разорения. Причина - невыполнение договорных обязательств муниципалитетами.

Мы уже писали, что в Хабаровском крае забуксовали расчеты за нефтепродукты, которые ООО «Флагман» поставило в прошлом и начале нынешнего года в северных территориях края. Набежавший в девяти муниципальных районах долг уверенно приближается к 800 млн рублей.





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В частности, по вступившим в законную силу 14 ноября 2018 года решениям Арбитражного суда Хабаровского края администрация Советско-Гаванского района была обязана выплатить 162,4 и 251,3 млн рублей. Решением, вступившим в законную силу 1 декабря 2018 года, задолженность Ванинского района определена в размере 14,3 млн рублей. Еще для примера: долг Амурского района – 22,3 млн рублей (мировое соглашение о выплате утверждено 30 апреля 2019 года), долг Охотского района – 183,1 млн рублей (решение суда от 13 мая 2019 года).

Часть претензий к получателям топлива еще рассматривается в арбитраже. Между тем договорами поставки дизельного топлива и мазута четко оговаривались строки расчета, ненамного выходящие за пределы одного месяца.

Что происходит сейчас? Компания-поставщик, мягко говоря, в шоке, а муниципалитеты бьют тревогу, так как судебные приставы блокируют операции по счетам - бюджетный кодекс РФ строго регламентирует, что на добровольное исполнение обязательств дается три месяца. В той же Советской Гавани ожидание растянулось уже на восемь.

В районной администрации говорят, что финансовая помощь из краевого правительства на оплату северного завоза поступала ограниченно, и средства ушли на оплату счетов другого поставщика (решение о распределении денег принимают районные депутаты).

При этом в неофициальном порядке некоторые сотрудники муниципалитета высказывают мысль, что цены на нефтепродукты завышались поставщиком, но этот тезис напрочь разбивает существующая конкурсная система. Властями региона был определен единый оператор центрального и северного завоза – ООО «Межрайтопливо». Эта организация отбирала компании – поставщиков и она же определяла, кто будет выполнять тот или иной заказ от объектов муниципальной энергетики. Тем более, что договоры подписывались всеми сторонами, накладные на поставку заверялись соответствующим образом и с юридической точки зрения обманутой стороной сейчас является ООО «Флагман», а не инициаторы всевозможных проверок ценообразования.

И что вы себе думаете?

Для «Флагмана» сейчас ситуация имеет два отрицательных вектора. Во-первых, не получая целый год деньги за отгруженное топливо, предприятие оказалось на грани банкротства. Без работы могут остаться 500 человек! А во-вторых, нет возможности дальнейшего финансирования инвестиционного проекта по строительству нового подъемника на ГЛК «Холдоми» в Солнечном районе – австрийские поставщики оборудования (первого такого в России и СНГ) просто устали от заказчика, которого постоянно просит отсрочки.

- Считаю недопустимым нарушение договорных обязательств со стороны государственных и муниципальных заказчиков, будь то органы власти или подведомственные - неважно. Ситуация не должна выглядеть непристойно из-за лиц, которые в силу своих обязанностей так поступают. Если у таких заказчиков бардак в организации закупок, значит, им надо что-то предпринимать, - считает директор по развитию Дальневосточной торгово-промышленной палаты Иван Загорский.

Уточним, что «Флагман» - в числе девяти компаний, с которыми после отбора, проведенного ООО «Межрайтопливо» в 2016 году, заключили рамочное соглашение. Схема выглядит просто: в «Межрайтопливо» поступает заявка из того или иного района, оно запрашивает у уже отобранных предприятий коммерческие предложения и, выбрав наиболее выгодное (т.е. с минимальной ценой при максимальной отсрочке) предложение, заключает договор с конкретным поставщиком.

Финуправление каждого района направляет в край заявку о предоставлении финансовой помощи для закупки нефтепродуктов в рамках северного завоза, связанном с применением регулируемых тарифов. На ее основе краевое руководство принимает решение, и деньги поступают на счет муниципалитета, который переводит их на счет «Межрайтоплива», а тот уже рассчитывается с поставщиками. Но при этом каждый район выступает гарантом оплаты полученного топлива.

В 2016 и 2017 годах иногда случались сбои, но когда по суду, а больше в добровольном порядке расчеты производили, долги погашали относительно быстро. А затем наступил 2018 год, произошла смена губернатора и изменения в правительстве края, и начались проблемы. Выясняя обстоятельства, мешающие районам рассчитаться за мазут и дизтопливо, юристы «Флагмана» наткнулись на интересное обстоятельство.

Оказывается, часть средств из северных районов уже поступила на счета ООО «Межрайтопливо». В частности, еще в январе 2019 года финансовое управление администрации Советско-Гаванского района перечислило единому оператору 101,6 млн рублей в оплату топлива, поставленного ООО «Флагман». Из администрации Охотского района перечислили 189,5 млн рублей. Оплатила свой долг и администрация района имени П. Осипенко. Но по назначению они не дошли, осев на счетах посредника.

- Мое личное мнение, подтверждение которому я вижу в том, как у нас сейчас суды проходят и как ООО «Межрайтопливо» затягивает рассмотрение дел - цель у них не платить эти деньги или как минимум получить отсрочку, - говорит юрист, представляющий интересы ООО «Флагман», Иван Видов.

Пытаясь выяснить судьбу заработанных денег, руководство предприятия-поставщика обратилось в краевую прокуратуру с заявлением о проведении проверки по факту расходования бюджетных средств. Итог - прокурор Центрального района Хабаровска выявил в действиях директора ООО «Межрайтопливо» Алексея Хрипуна признаки преступления и направил документы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Алексей Хрипун, к слову, был назначен на должность новым губернатором Хабаровского края, заявившим о необходимости наведения порядка в централизованной системе поставок топлива в северные районы.

А в это время

Не рассчитавшись за уже произведенные поставки, правительство края взялось реформировать систему поставок топлива в отдаленные районы. Коммунальные предприятия готовы приобретать

его лишь на условиях отсрочки оплаты. Это, в свою очередь, ведет к удорожанию ресурса, а значит, и неоправданно высоким тарифам для населения.

Некие великие умы выяснили, что районные коммунальные организации заключают договор с «Межрайтопливом», которое по факту приобретает уголь и ГСМ у перекупщиков и занимается их перевозкой до конечных потребителей. Крупным производителям такие предложения просто не интересны — «Роснефть», НК «Альянс» работают только на условиях предоплаты.

Предприятия - перекупщики для выполнения северного завоза обращаются за кредитами в банки, закладывая в стоимость топлива накладные расходы. На выходе получается, что мазут и уголь довозят до коммунальщиков по цене, несколько превышающей ту, которая была бы в случае сзаключения договором с непосредственными производителями.

— Самый быстрый и реальный способ снизить затраты на приобретение топлива — плановое финансирование поставок, — заявляет заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

По примерной оценке, на авансирование поставок потребуется около миллиарда рублей ежегодно.

— Рассматриваем возможность того, чтобы не поставщик кредитовался в банке, а само «Межрайтопливо». Тогда мы уйдем от посреднических девяти процентов. У компании «Межрайтопливо» останется только процент по кредиту, — выступает со своей версией министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Вопрос, почему бы не перейти на прямые закупки, минуя, скажем, то же «Межрайтопливо» (получающее свой процент за посредничество!), остается открытым.

Всего в текущем сезоне в северные и труднодоступные районы Хабаровского края предстоит завезти более 19 тысяч тонн угля и 23 тысяч тонн нефтепродуктов.





Аркадий Лебедев





Из комментариев вокруг ситуации с «Флагманом» в соцсетях: Сергей П., Комсомольск-на-Амуре: «Флагман походу банкротят, вот и не переводят деньги за ГСМ» Ирина Валентиновна, п. Солнечный: «Позорище, дожились» Алексей Суконкин, Хабаровск: «Мне, конечно, пофиг до этих коммерсов. Но кто на следующий год горючку на севера повезет после такого?»



