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С кем поведешься, расчёта не дождёшься
Предприятие - резидент ТОСЭР «Комсомольск» по-прежнему балансирует на грани разорения. Причина - невыполнение договорных обязательств муниципалитетами.
Мы уже писали, что в Хабаровском крае забуксовали расчеты за нефтепродукты, которые ООО «Флагман» поставило в прошлом и начале нынешнего года в северных территориях края. Набежавший в девяти муниципальных районах долг уверенно приближается к 800 млн рублей.
Все ходы записаны
В частности, по вступившим в законную силу 14 ноября 2018 года решениям Арбитражного суда Хабаровского края администрация Советско-Гаванского района была обязана выплатить 162,4 и 251,3 млн рублей. Решением, вступившим в законную силу 1 декабря 2018 года, задолженность Ванинского района определена в размере 14,3 млн рублей. Еще для примера: долг Амурского района – 22,3 млн рублей (мировое соглашение о выплате утверждено 30 апреля 2019 года), долг Охотского района – 183,1 млн рублей (решение суда от 13 мая 2019 года).
Часть претензий к получателям топлива еще рассматривается в арбитраже. Между тем договорами поставки дизельного топлива и мазута четко оговаривались строки расчета, ненамного выходящие за пределы одного месяца.
Что происходит сейчас? Компания-поставщик, мягко говоря, в шоке, а муниципалитеты бьют тревогу, так как судебные приставы блокируют операции по счетам - бюджетный кодекс РФ строго регламентирует, что на добровольное исполнение обязательств дается три месяца. В той же Советской Гавани ожидание растянулось уже на восемь.
В районной администрации говорят, что финансовая помощь из краевого правительства на оплату северного завоза поступала ограниченно, и средства ушли на оплату счетов другого поставщика (решение о распределении денег принимают районные депутаты).
При этом в неофициальном порядке некоторые сотрудники муниципалитета высказывают мысль, что цены на нефтепродукты завышались поставщиком, но этот тезис напрочь разбивает существующая конкурсная система. Властями региона был определен единый оператор центрального и северного завоза – ООО «Межрайтопливо». Эта организация отбирала компании – поставщиков и она же определяла, кто будет выполнять тот или иной заказ от объектов муниципальной энергетики. Тем более, что договоры подписывались всеми сторонами, накладные на поставку заверялись соответствующим образом и с юридической точки зрения обманутой стороной сейчас является ООО «Флагман», а не инициаторы всевозможных проверок ценообразования.
И что вы себе думаете?
Для «Флагмана» сейчас ситуация имеет два отрицательных вектора. Во-первых, не получая целый год деньги за отгруженное топливо, предприятие оказалось на грани банкротства. Без работы могут остаться 500 человек! А во-вторых, нет возможности дальнейшего финансирования инвестиционного проекта по строительству нового подъемника на ГЛК «Холдоми» в Солнечном районе – австрийские поставщики оборудования (первого такого в России и СНГ) просто устали от заказчика, которого постоянно просит отсрочки.
Уточним, что «Флагман» - в числе девяти компаний, с которыми после отбора, проведенного ООО «Межрайтопливо» в 2016 году, заключили рамочное соглашение. Схема выглядит просто: в «Межрайтопливо» поступает заявка из того или иного района, оно запрашивает у уже отобранных предприятий коммерческие предложения и, выбрав наиболее выгодное (т.е. с минимальной ценой при максимальной отсрочке) предложение, заключает договор с конкретным поставщиком.
Финуправление каждого района направляет в край заявку о предоставлении финансовой помощи для закупки нефтепродуктов в рамках северного завоза, связанном с применением регулируемых тарифов. На ее основе краевое руководство принимает решение, и деньги поступают на счет муниципалитета, который переводит их на счет «Межрайтоплива», а тот уже рассчитывается с поставщиками. Но при этом каждый район выступает гарантом оплаты полученного топлива.
В 2016 и 2017 годах иногда случались сбои, но когда по суду, а больше в добровольном порядке расчеты производили, долги погашали относительно быстро. А затем наступил 2018 год, произошла смена губернатора и изменения в правительстве края, и начались проблемы. Выясняя обстоятельства, мешающие районам рассчитаться за мазут и дизтопливо, юристы «Флагмана» наткнулись на интересное обстоятельство.
Оказывается, часть средств из северных районов уже поступила на счета ООО «Межрайтопливо». В частности, еще в январе 2019 года финансовое управление администрации Советско-Гаванского района перечислило единому оператору 101,6 млн рублей в оплату топлива, поставленного ООО «Флагман». Из администрации Охотского района перечислили 189,5 млн рублей. Оплатила свой долг и администрация района имени П. Осипенко. Но по назначению они не дошли, осев на счетах посредника.
Пытаясь выяснить судьбу заработанных денег, руководство предприятия-поставщика обратилось в краевую прокуратуру с заявлением о проведении проверки по факту расходования бюджетных средств. Итог - прокурор Центрального района Хабаровска выявил в действиях директора ООО «Межрайтопливо» Алексея Хрипуна признаки преступления и направил документы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Алексей Хрипун, к слову, был назначен на должность новым губернатором Хабаровского края, заявившим о необходимости наведения порядка в централизованной системе поставок топлива в северные районы.
А в это время
Не рассчитавшись за уже произведенные поставки, правительство края взялось реформировать систему поставок топлива в отдаленные районы. Коммунальные предприятия готовы приобретать
его лишь на условиях отсрочки оплаты. Это, в свою очередь, ведет к удорожанию ресурса, а значит, и неоправданно высоким тарифам для населения.
Некие великие умы выяснили, что районные коммунальные организации заключают договор с «Межрайтопливом», которое по факту приобретает уголь и ГСМ у перекупщиков и занимается их перевозкой до конечных потребителей. Крупным производителям такие предложения просто не интересны — «Роснефть», НК «Альянс» работают только на условиях предоплаты.
Предприятия - перекупщики для выполнения северного завоза обращаются за кредитами в банки, закладывая в стоимость топлива накладные расходы. На выходе получается, что мазут и уголь довозят до коммунальщиков по цене, несколько превышающей ту, которая была бы в случае сзаключения договором с непосредственными производителями.
По примерной оценке, на авансирование поставок потребуется около миллиарда рублей ежегодно.
Вопрос, почему бы не перейти на прямые закупки, минуя, скажем, то же «Межрайтопливо» (получающее свой процент за посредничество!), остается открытым.
Всего в текущем сезоне в северные и труднодоступные районы Хабаровского края предстоит завезти более 19 тысяч тонн угля и 23 тысяч тонн нефтепродуктов.
Аркадий Лебедев
Из комментариев вокруг ситуации с «Флагманом» в соцсетях:
Сергей П., Комсомольск-на-Амуре: «Флагман походу банкротят, вот и не переводят деньги за ГСМ»
Ирина Валентиновна, п. Солнечный: «Позорище, дожились»
Алексей Суконкин, Хабаровск: «Мне, конечно, пофиг до этих коммерсов. Но кто на следующий год горючку на севера повезет после такого?»
КСТАТИ: Несвоевременная оплата услуг поставщиков являются главными проблемами северного завоза.
Такое мнение высказывали еще два года назад в рамках конференции в Нарьян-Маре, посвященной снабжению территорий Крайнего Севера.
"Первая и главная проблема (северного завоза) - источники финансирования для учреждений, которые осуществляют завоз. За топливо нужно рассчитываться сейчас, а средства, которые будут получены от населения, и субсидии от государства будут получаться только в течение года", - говорили участники мероприятия.
Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.
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