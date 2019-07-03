Новости
В Хабаровском крае в Северные районы начали завозить топливо к зиме
В Хабаровском крае начались централизованные поставки дизельного топлива северным территориям региона. Первая партия уже доставлена по Амуру в Ульчский район и район имени Полины Осипенко. Стоимость энергоресурсов обошлась бюджету края почти на 5% дешевле, чем в навигацию прошлого года.
Как уточнили в операторской организации «Межрайтопливо», в этом году по конкурсу поставщиком нефтепродуктов стала компания ООО «Амурская нефтебаза». Это предприятие предложило наиболее оптимальные условия, а также самые выгодные цены. К примеру, стоимость 1 тонны дизельного топлива, которое доставят танкером в районы Охотского моря, обойдется в 71,5 тысяч рублей, что на 23,3% дешевле, чем в прошлом году.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в начале июня краевой оператор «Межрайтопливо» начал завозить в северные районы уголь, а месяцем ранее - моторное масло. В этом году в Хабаровском крае впервые за прошлые годы получат экономию на закупках топлива. По моторному маслу она составит от 13% до 24% в зависимости от района. Общий эффект власти посчитают позже, когда окончательно завершат поставки энергоресурсов.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 735
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 109
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 793
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность5 170
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136