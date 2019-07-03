В Хабаровском крае в Северные районы начали завозить топливо к зиме

В Хабаровском крае начались централизованные поставки дизельного топлива северным территориям региона. Первая партия уже доставлена по Амуру в Ульчский район и район имени Полины Осипенко. Стоимость энергоресурсов обошлась бюджету края почти на 5% дешевле, чем в навигацию прошлого года.

Как уточнили в операторской организации «Межрайтопливо», в этом году по конкурсу поставщиком нефтепродуктов стала компания ООО «Амурская нефтебаза». Это предприятие предложило наиболее оптимальные условия, а также самые выгодные цены. К примеру, стоимость 1 тонны дизельного топлива, которое доставят танкером в районы Охотского моря, обойдется в 71,5 тысяч рублей, что на 23,3% дешевле, чем в прошлом году.

- Мы довольны условиями контракта, было потрачено много усилий на поиск компании. Первый танкер с дизельным топливом уже стоит под выгрузкой в порте Охотска. Сейчас готовится судно, которое доставит в Охотский и Аяно-Майский районы партию в 2 тысячи тонн. Следом топливо завезут в Тугуро-Чумиканский район. В середине июля в Аян уйдет еще один танкер. Надеемся, что погода позволит произвести доставку как можно оперативнее. Полностью закончить северный завоз нам необходимо до 20 октября, - сообщили в «Межрайтопливе».

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в начале июня краевой оператор «Межрайтопливо» начал завозить в северные районы уголь, а месяцем ранее - моторное масло. В этом году в Хабаровском крае впервые за прошлые годы получат экономию на закупках топлива. По моторному маслу она составит от 13% до 24% в зависимости от района. Общий эффект власти посчитают позже, когда окончательно завершат поставки энергоресурсов.