Новости
Российские и шведские команды по хоккею с мячом встретятся в Хабаровске
С 5 по 8 сентября в Хабаровске на ледовом поле Арены «Ерофей» впервые пройдет Кубок губернатора Хабаровского края по хоккею с мячом. За главный приз поборются сильнейшие российские и шведские команды.
Швецию представят два клуба из элитного дивизиона чемпионата страны – «Эдсбюн» и «Болльнес». В их составе выступают игроки национальной сборной Швеции: Андерс Свенссон, Даниэль Моссберг, Патрик Нильссон и уже хорошо знакомые хабаровской публике по выступлениям за «СКА-Нефтяник» Кристиан Микельссон и Кристофер Фагерстрём. С российской стороны им будут противостоять трехкратный чемпион России хабаровский «СКА-Нефтяник» и многократный призёр чемпионата страны «Байкал-Энергия» из Иркутска.
Одним из инициаторов турнира выступил капитан ХК «СКА-Нефтяник», многократный чемпион России и мира Василий Грановский.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, формула соревнований предусматривает круговой турнир, по результатам которого лидеры сразятся за главный трофей в финальном матче. Оставшиеся две команды сыграют за третье место.
Отметим, что ранее Хабаровск уже дважды принимал у себя Чемпионаты мира по хоккею с мячом - в 2015 и 2018 годах. Однако турнир с участием шведских клубов пройдет в регионе впервые за долгие годы. В последний раз скандинавские клубы посещали Хабаровск в 1979 и 1982 году с серией товарищеских матчей.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 735
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 109
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 793
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность5 170
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136