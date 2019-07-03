Российские и шведские команды по хоккею с мячом встретятся в Хабаровске

С 5 по 8 сентября в Хабаровске на ледовом поле Арены «Ерофей» впервые пройдет Кубок губернатора Хабаровского края по хоккею с мячом. За главный приз поборются сильнейшие российские и шведские команды.

Швецию представят два клуба из элитного дивизиона чемпионата страны – «Эдсбюн» и «Болльнес». В их составе выступают игроки национальной сборной Швеции: Андерс Свенссон, Даниэль Моссберг, Патрик Нильссон и уже хорошо знакомые хабаровской публике по выступлениям за «СКА-Нефтяник» Кристиан Микельссон и Кристофер Фагерстрём. С российской стороны им будут противостоять трехкратный чемпион России хабаровский «СКА-Нефтяник» и многократный призёр чемпионата страны «Байкал-Энергия» из Иркутска.

Одним из инициаторов турнира выступил капитан ХК «СКА-Нефтяник», многократный чемпион России и мира Василий Грановский.

- Соревнования такого уровня уникальны. Болельщики смогут увидеть игру сильнейших клубов мира. «Эдсбюн» - 11-кратный победитель чемпионатов Швеции, обладатель Кубка Европейских чемпионов, Кубка мира, Кубка Швеции и Чемпионского кубка. «Болльнес» - один из старейших клубов, основанный ещё в 1895 году, двукратный победитель чемпионатов Швеции, обладатель Кубка мира и Чемпионского кубка. За Россию будет биться действующий чемпион страны. Зрители смогут насладиться хоккеем высочайшего класса, - рассказал Василий Грановский.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, формула соревнований предусматривает круговой турнир, по результатам которого лидеры сразятся за главный трофей в финальном матче. Оставшиеся две команды сыграют за третье место.

Отметим, что ранее Хабаровск уже дважды принимал у себя Чемпионаты мира по хоккею с мячом - в 2015 и 2018 годах. Однако турнир с участием шведских клубов пройдет в регионе впервые за долгие годы. В последний раз скандинавские клубы посещали Хабаровск в 1979 и 1982 году с серией товарищеских матчей.