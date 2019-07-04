Для дальневосточников уже в этом году сделают ипотеку под 2%

Первые ипотечные договоры с льготной ставкой под 2% дальневосточники смогут оформить к концу текущего года. На льготную ипотеку Минвостокразвития России предусмотрено 15 млрд рублей. Об этом заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в ходе заседания итоговой коллегии Министерства.

По его словам, разрабатываемый механизм будет доступен молодым семьям, в которых возраст обоих супругов не достиг 35 лет, а также участникам программы «Дальневосточный гектар». Согласно проекту документа льготная ипотека будет доступна для покупки, строительства или ремонта жилья. Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет, без первоначального взноса.

«Максимальный размер займа составит 4 миллиона рублей. Мы предусмотрели в нашей госпрограмме на эти цели порядка 15 млрд рублей, сейчас будем докапитализировать Фонд развития Дальнего Востока и в этом году хотим начать работу. Мы с губернаторами обсуждали, что те региональные ипотечные агентства, которые существуют необходимо сохранить и подготовить к этой работе. Мы хотим поддержать людей, которые заявили о индивидуальном строительстве на «дальневосточном гектаре» и молодые семьи, которые готовы приобретать жилье эконом-класса», - заявил Александр Козлов.

Он добавил, что сегодня в регионах Дальнего Востока более 15 тысяч молодых семей не имеют собственного жилья.