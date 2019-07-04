Дачникам Хабаровского края компенсируют проезд

В Хабаровском крае ввели дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда для отдельных категорий граждан. Одна из них - компенсация расходов на проезд к дачным участкам. В 2019 году на эти цели в региональной казне предусмотрено 47,2 млн рублей.

Затраты компенсируют садоводам и огородникам, которые добираются на свои наделы на автомобильном и железнодорожном транспорте пригородного сообщения, а также водном транспорте внутригородского и пригородного сообщения.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, возместить затраты могут неработающие собственники участков из числа ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов труда и ветеранов военной службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, граждан пожилого возраста (55 лет – женщины, 60 лет – мужчины). Кроме того, мера поддержки распространяется на школьников из малоимущих семей.

- Компенсация предоставляется федеральным и региональным льготникам, не обратившимся за предоставлением бесплатного проезда по социальной транспортной карте. При этом возмещается стоимость 16 поездок за месяц. Для назначения выплаты необходимо обратиться в центры социальной поддержки населения по месту проживания либо в МФЦ по итогам каждого месяца или по окончании дачного сезона. К заявлению нужно приложить оригиналы билетов, - сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

Данная мера поддержки в регионе действует с 2016 года. В этом году с начала дачного сезона за назначением обратилось 1413 человек.

Вместе с тем, оплатить проезд в пригородном транспорте жители Хабаровска и Хабаровского района также могут социальной транспортной картой. Правом на нее в регионе уже воспользовались около 10 тыс. человек.

С 1 июня по 31 августа 2019 года установлен переходный период, в который граждане смогут пользоваться социальной транспортной картой на особых условиях. Региональные льготники, граждане пожилого возраста, а также школьники из многодетных семей, смогут совершать поездки по социальной транспортной карте на сумму 1 000 рублей ежемесячно на пригородном транспорте. Кроме того, в переходный период им будет дополнительно предоставляться социальная поддержка в виде ежемесячной денежной выплаты. В свою очередь, федеральные льготники могут совершать поездки на пригородном транспорте по карте на сумму 300 рублей ежемесячно. Если до конца месяца деньги не будут потрачены, остаток будет перенесен на следующий месяц.

На транспортных средствах, в которых можно оплатить проезд с помощью карты, есть соответствующая информация.