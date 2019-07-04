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Реконструкция Выборгской в Хабаровске затягивается из-за отсутствия финансирования
Перебои с финансированием сдерживают реконструкцию улицы Выборгской. Некоторые участки дороги могли бы уже «переодеться» в новую асфальтобетонную одежду, но из-за отсутствия денег строители вынуждены приостанавливать работы, а водители, подпрыгивая на ямах и ухабах, оставлять на дороге подвески автомобилей.
Из-за двухмесячной задержки по заработной плате, рабочие уходят от генерального подрядчика на другие объекты - туда, где платят деньги.
Работы по реконструкции Выборгской стартовали осенью прошлого года. Перед строителями была поставлена задача: проложить ливневый коллектор, установить бордюр, новое освещение, уложить дорожное покрытие. Трасса протяженностью более 3 километров очень востребована. Из-за стесненных условий катки и грейдеры днем мешали проезжающим машинам. При переходе на ночной режим работы, шум строительной техники вызвал негодование жителей ближайший домов.
Реконструкция Выборгской ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Работы финансируются из консолидированного бюджета.
Общая стоимость реконструкции улицы 178 миллионов рублей. Несмотря на перебои с финансированием, подрядчики обещают сдать Выборгскую в срок, к середине октября.
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