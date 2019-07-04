Реконструкция Выборгской в Хабаровске затягивается из-за отсутствия финансирования

Перебои с финансированием сдерживают реконструкцию улицы Выборгской. Некоторые участки дороги могли бы уже «переодеться» в новую асфальтобетонную одежду, но из-за отсутствия денег строители вынуждены приостанавливать работы, а водители, подпрыгивая на ямах и ухабах, оставлять на дороге подвески автомобилей.

Из-за двухмесячной задержки по заработной плате, рабочие уходят от генерального подрядчика на другие объекты - туда, где платят деньги.

«Нам не хватает оборотных средств, приходится их снимать с других объектов»,- сетует руководитель генеральной подрядной организации Азам Жураев.

Работы по реконструкции Выборгской стартовали осенью прошлого года. Перед строителями была поставлена задача: проложить ливневый коллектор, установить бордюр, новое освещение, уложить дорожное покрытие. Трасса протяженностью более 3 километров очень востребована. Из-за стесненных условий катки и грейдеры днем мешали проезжающим машинам. При переходе на ночной режим работы, шум строительной техники вызвал негодование жителей ближайший домов.

«Ремонт так долго тянется! Приходится стоять в пробках. Скорее бы они уже сделали эту улицу!»,- негодуют проезжающие автомобилисты.

Реконструкция Выборгской ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы финансируются из консолидированного бюджета.

«Деньги выделяются из краевой и муниципальной казны. Хабаровск свою долю уже отдал, на сегодня задолженность краевого правительства перед подрядчиками составляет 44 миллиона рублей: это долг за май, но в июне он, к сожалению, не уменьшился, а, наоборот, - вырос»,- рассказал начальник городского управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо.

Общая стоимость реконструкции улицы 178 миллионов рублей. Несмотря на перебои с финансированием, подрядчики обещают сдать Выборгскую в срок, к середине октября.



