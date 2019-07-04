Беспредел, который удивил губернатора Хабаровского края

24 июня Сергей Фургал провёл внеочередное совещание по проблемам долевого строительства. Главной особенностью этого совещания было смещение акцентов с застройщиков на чиновников, которые, по мнению губернатора, не только тормозят решение проблемы обманутых дольщиков, но и являются в значительной мере её источником.



- Может, вам стоит набраться один раз смелости и дать показания правоохранительным органам, - обратился губернатор к застройщикам. - А то чиновники у нас стали слишком вольготно себя чувствовать. Они перестали вообще за что бы то ни было отвечать.

Поводов для такого заявления у губернатора, похоже, накопилось довольно много, мы выделим наиболее яркие эпизоды.

Почему Некрасовка не Венеция

Часть сельского поселения Некрасовка на глазах у изумлённых жителей начала превращаться в маленькую Венецию.

В зону прибытия воды попал новый дом, построенный всего лишь четыре года назад. Удивительно, но застройщик не рассчитывал, что его строения будут эксплуатироваться подобным образом.

«Подвал залит грунтовыми водами, вокруг дома вода…» - зачитал Сергей Фургал обращение от жителей, больше похожее на сигнал SOS с тонущего судна.

На совещании оказался один из учредителей компании, которая возводила попавшие в зону бедствия дома, Алексей Коломеец. Мучительно переживая злоключения своего детища, он уже давно пытался достучаться до районных властей, но безрезультатно. Теперь ему представилась возможность донести до губернатора, что же на самом деле происходит в Некрасовке.

- Для этих домов была создана система отвода дождевой воды, ливнёвка. Несколько лет она работала прекрасно, всё было сухо. Но потом бывший глава Некрасовки Роман Коваленко решил построить рядом с нашими домами горнолыжный курорт. И стал насыпать в поле кучу земли.

Начинание Романа Коваленко повторило судьбу большинства затей российских чиновников. Сам Коваленко, теперь уже бывший глава поселения, попал под арест по делу о различных махинациях. А его куча мало того что рассыпалась, так ещё и преградила естественный сток, куда дождевая вода сбрасывалась из ливнёвки.

Слова Алексея Коломейца подтверждаются экспертным заключением. Впрочем, вся эта эпопея с кучей происходила на глазах местных жителей, так что при желании разобраться в проблеме нетрудно.

- Виноват глава Коваленко, правда, он уже сидит, - резюмировал Алексей Коломеец.

- Надо создать комиссию, проехать, посмотреть что там за горнолыжный курорт и в конце концов начать нормально работать с правоохранительными органами, - возмутился Сергей Фургал.





Запрещай и властвуй: схемы работы муниципального застройщика

Управление капитального строительства, сокращённо УКС, является муниципальным застройщиком.

Многие граждане до сих пор доверяют муниципальному застройщику больше, чем частному. За что в данном случае и поплатились. Приход УКС в строительную сферу начался со скандала. Есть основания подозревать, что чиновники заблокировали согласование для конкурирующего проекта «Свой дом». В результате «Свой дом» был вынужден уйти в процедуру банкротства. По мнению застройщика, проблема была в том, что «Свой дом» просто сбивал цены работающему рядом УКСу.

Похоже, что в России рыночная экономика во многих сферах работает чисто номинально. Но самое интересное начинается дальше. УКС быстро получает все нужные согласования, собирает с людей деньги и … тоже банкротится.

При этом УКС уже потратил 180 миллионов на четырёхэтажный домик общей площадью 3000 метров. То есть по 60 тысяч на квадратный метр. А теперь чиновники заявляют, что на достройку требуется ещё 80 миллионов. Таким образом, себестоимость (!) одного квадратного метра в исполнении муниципального застройщика подскакивает до 87 тысяч рублей.

Чтобы как-то изыскать эти средства, городские чиновники вышли на губернатора с предложением привлечь нового застройщика. Он должен будет достроить недоделанный УКСом дом за свой счёт, а в качестве компенсации получит участок земли для строительства торгового центра.

Губернатор Фургал увидел здесь некий расчет.

- Получается, что МУП УКС собрал с людей деньги, не достроил дом, обманул людей, - резюмировал Сергей Фургал, - а потом это плавно решили переложить на правительство Хабаровского края - мол, если вы не дадите участок, мы ничего достраивать не будем…

- И что нам делать, куда идти дальше? - подала голос представительница пострадавших от УКС дольщиков.

- Я думаю, оптимальный вариант идти в суд, - посоветовал Сергей Фургал.

- Мы уже ходили консультироваться, нам сказали, что суд не поможет.

- Подождите, но вас же обманули?

- Да.

- И вы говорите, что в суд нельзя подавать, потому что суд скажет, что вас никто не обманывал?

- Да.

- А вы пробовали?

- Нам уже об этом сказали.

- А кто сказал?

- Ну, я не буду фамилии называть…

- Мы что, не в правовом государстве живём? - опять вспылил губернатор, - я не хочу, чтобы у нас в крае продолжилась вот такая практика, когда одним можно всё, а другим ничего. Почему для застройщика «Свой дом» один закон, а для МУП УКС - другой?

Впрочем, через некоторое время Сергей Фургал сказал, что не бросит дольщиков в беде, ведь они ни в чём не виноваты:

- Я, конечно, не брошу хабаровчан. Надо будет, найдём хоть десять участков. Надо будет - найдём деньги в крае.



Губернатор гарантирует «Своему дому» дорогу

Достройка жилищного комплекса «Свой дом» сдвинулась на полтора месяца. Виной тому, пожалуй, самая необычная причина из тех, которые когда-либо доводилось слышать губернатору. Дело в том, что у жильцов умыкнули дорогу.

Представитель инициативной группы описал ситуацию следующим образом:

- Всё шло нормально, но каким-то образом пятьсот метров дороги, которая связывала дома с городом, отошли в собственность коттеджному посёлку. И теперь у нас гетто - транспортной доступности нет, пешей нет…

- Я правильно вас понимаю, что была дорога, потом её приватизировали? - уточнил губернатор.

- Да, она была в красной линии, - вступил представитель застройщика, - а три месяца назад она оказалась в частной собственности.

- И кто подписал эти документы?

- Администрация не в курсе, - повторил представитель жильцов. - Вот наша переписка.

Естественно, что эта ситуация ударила по проекту. Новые покупатели не хотят вкладывать свои деньги в гетто, и даже некоторые дольщики приостановили свои выплаты. В результате нехватки средств работа сильно замедлилась.

- Просто там у нас сейчас нет ни транспортной, ни пешей доступности, - объяснил один из дольщиков. - Мамки с колясками ходят по полям и оврагам. Сейчас люди оставшиеся деньги не доносят, квартиры не продаются…

- Да, я понимаю, когда люди приходят и видят, что дороги нет, всё перекрыто и вообще здесь гетто, - согласился Сергей Фургал.

Пока не ясно, каким образом коттеджный посёлок «Кораблики» смог приватизировать пятьсот метров дороги, ранее находившейся в красной линии. Но есть, как говорится, нюанс. Дело в том, что «Кораблики» считаются престижным посёлком, в котором имеют дома многие представители администрации. Желание чиновников отгородиться от обычных граждан общеизвестно. А тут - простые смертные будут ежедневно ходить вдоль их коттеджей к своим домикам. В результате кто-то так ловко схимичил, что ни жильцы, ни застройщик не смогли найти концов.



- Можете людям объявить, что решение по подъезду потребует какого-то времени, но подъезд будет. В любом случае будет, - пообещал Сергей Фургал.

Дом-невидимка

В качестве эпилога расскажем одну из историй, которая в этот раз не дошла до губернатора.

Нашим читателям эта история уже знакома - речь идёт об одном из самых старых долгостроев Хабаровска, на улице Фрунзе. По названию начавшей строить его компании он известен как «Автаркия».

По плану на встречу с губернатором должны были прийти как обманутые «Автаркией» дольщики, так и адвокат Гордейчик, в котором эти дольщики видят источник своих проблем. По мнению дольщиков, Гордейчик, ранее работавший на застройщика, помог своему хозяину уйти от финансовой ответственности. А затем создал и возглавил кооператив, начав собирать с людей деньги за квартиры по другому кругу. Мотивируя это тем, что ранее они отдавали свои деньги компании «Мир Автаркия», которая более ни за что ответственности не несёт.

Так вот, когда представители дольщиков пришли на совещание к губернатору, они с изумлением узнали, что их имена в списках не значатся. Чиновники краевого «Стройнадзора», формирующие повестку для губернатора, почему-то исключили из числа приглашенных и дольщиков «Автаркии», и Алексея Гордейчика.

Интересный факт: если простые дольщики не знали о своём исключении из списков, то Гордейчик оказался, по-видимому, в курсе. Во всяком случае, на эту встречу он не явился. Злые языки поговаривают, будто бы за несколько дней до совещания он о чём-то шушукался в коридорах «Стройнадзора». Чем Гордейчик мог заинтересовать чиновников? Вопрос открытый… В итоге «Автаркию» на этот раз из зоны личного внимания губернатора вывели.

Однако дольщики всё же прорвались на аудиенцию с Сергеем Фургалом, чтобы договориться об отдельной встрече.



Дмитрий Мартыненко



