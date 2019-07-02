Чиновники Хабаровского края Аверин и Чайка увольняются из «белого дома»



Первый зампред правительства Игорь Аверин, а также министр инвестиционного развития Юрий Чайка написали заявление об увольнение из правительства. Это напрямую связано с делом «Спартака».

Губернатор Сергей Фургал заподозрил чиновников в том, что они помогали передавать краевую землю под горнолыжным комплексом в собственность коммерческой компании. Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Вячеслав Катрушев, также попавший под подозрение Фургала, пока остается на своем месте. Проверка в отношении чиновника все еще ведется, а вот Чайка и Аверин «белый дом» уже точно покидают.





«Заявления написаны по собственному желанию», — прокомментировала Надежда Томченко, пресс-секретарь Сергея Фургала.

Стоит отметить, что осенью Сергей Фургал выдал распоряжение о создании нового горнолыжного комплекса на базе уже существующего «Спартака». После этого глава региона уехал в командировку, а в его отсутствие заместитель губернатора, по всей видимости, подписал некие документы, из-за которых и разгорелся конфликт.



«4 октября 2018 года мной было подписано распоряжение о передаче земли в районе Хехцира для проведения проектно-изыскательских работ. Я предварительно провел совещание в Москве на всех уровнях, и было принято решение о создании в Хабаровском крае круглогодичного краевого международного комплекса по разным видам спорта. Будут трассы для горнолыжников, сноубордистов, лыжников, биатлонистов. Кто-то решил, что можно отменить постановление губернатора и эту землю передать в акционерное общество «ЦИТ». Этого, конечно, не произойдет. Никто не давал права передавать имущество, принадлежащее всему краю, акционерному обществу», — заявил Сергей Фургал.

Напомним, что Вячеслав Катрушев свой пост занял лишь в середине января. Игорь Аверин также пришел в «белый дом» по приглашению Сергея Фургала в ноябре прошлого года. Ранее он работал вместе с Виктором Ишаевым. Юрий Чайка трудился в правительстве на разных должностях с 2010 года.



Источник: Игорь Скуловец, DVHab.ru