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Чиновники Хабаровского края Аверин и Чайка увольняются из «белого дома»
Первый зампред правительства Игорь Аверин, а также министр инвестиционного развития Юрий Чайка написали заявление об увольнение из правительства. Это напрямую связано с делом «Спартака».
Губернатор Сергей Фургал заподозрил чиновников в том, что они помогали передавать краевую землю под горнолыжным комплексом в собственность коммерческой компании. Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Вячеслав Катрушев, также попавший под подозрение Фургала, пока остается на своем месте. Проверка в отношении чиновника все еще ведется, а вот Чайка и Аверин «белый дом» уже точно покидают.
Стоит отметить, что осенью Сергей Фургал выдал распоряжение о создании нового горнолыжного комплекса на базе уже существующего «Спартака». После этого глава региона уехал в командировку, а в его отсутствие заместитель губернатора, по всей видимости, подписал некие документы, из-за которых и разгорелся конфликт.
Напомним, что Вячеслав Катрушев свой пост занял лишь в середине января. Игорь Аверин также пришел в «белый дом» по приглашению Сергея Фургала в ноябре прошлого года. Ранее он работал вместе с Виктором Ишаевым. Юрий Чайка трудился в правительстве на разных должностях с 2010 года.
Источник: Игорь Скуловец, DVHab.ru
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