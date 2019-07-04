Эх, дороги, Хабаровский край…

Месяц назад в нашу редакцию обращались жители района имени Полины Осипенко. Они жаловались на то, что который год подряд дороги, в том числе ту, что связывает п. Бриакан и районный центр, размывают паводковые и грунтовые воды и разбивают в хлам седельные тягачи, под завязку груженные древесиной.

Тогда волна народного негодования разошлась не только по региональным СМИ, но и по социальным сетям. Следом - решение краевого минтраса, а спустя пару дней и губернаторское постановление: большегрузам на время «перекрыли кислород» (читай – ограничили движение по нескольким трассам).

Потом последовал период, когда раскачивались с установкой постов весового контроля, устраивали в правительстве совещания с участием руководства крупных лесопромышленных компаний и строили планы по ремонту самых «убитых» внутрирегиональных автодорог.

Ждать чуда в виде отремонтированной трассы местным жителям придется несколько лет, да и требующих апргрейда направлений с каждым днем становится все больше.

Помнится, на одном из первых заседаний правительства Хабаровского края, которые проходили под председательством Сергея Фургала, прозвучали страшные цифры. Один из выступавших с отчетом чиновников сказал, что до 40% автомобильных дорог в регионе не соответствуют нормативам. А это означает, что передвигаться по ним не только трудно, но зачастую и опасно. Причем эксперты называют куда более высокий показатель, считая, что статистические отчеты все-таки приукрашиваются на местах и в профильных министерствах.

Напомним, что дорожная сеть в Хабаровском крае - это более 10,5 тысяч километров, из них 3,3 тысячи километров - региональные трассы. Плюс более тысячи мостов, из которых лишь половина – капитальные. Плотность транспортных коридоров, которые доступны круглогодично – в 3,5 раза меньше, чем в среднем по России. О каком развитии территорий может идти речь в таких условиях?

Дорожное хозяйство требует крупных вливаний, которые краевой бюджет в одиночку тянуть не в состоянии. В частности, только на строительство региональных дорог «Селихино – Николаевск-на-Амуре» и «Березовый – Могды – Чегдомын» требуется свыше 40 млрд рублей. В удручающем состоянии, к слову, не только участки трасс в отдаленных местностях, но и буквально под боком у краевых властей – в пригороде Хабаровска.

От решения этого вопроса во многом будет зависеть уровень доверия населения к власти независимо от ее партийной принадлежности. Сейчас как никогда необходима глубокая ревизия состояния автомобильной сети края, грамотный план приведения ее в достойный вид и четко выстроенная коммуникация с федеральным центром в плане получения необходимого финансирования.





Дмитрий Мартыненко