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В Хабаровском крае реконструируют 4 аэропорта
В Хабаровском крае до конца 2024 года будет завершена реконструкция четырех аэропортов. Воздушные ворота региона включены в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ. Об этом рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на итоговом заседании коллегии ведомства в Москве.
Модернизация коснется трех аэропортов на севере региона – в поселках Охотск, Аян и Херпучи. Планируется ремонт инженерных систем, а также реконструкция взлетно-посадочных полос и зданий аэровокзалов.
Кроме того, в список включен хабаровский аэропорт с проектом по строительству нового терминала внутренних авиалиний. Основные строительные работы уже завершены. Ввод в эксплуатацию намечен на октябрь этого года. Площадь нового терминала - 26 тыс. кв м. Пропускная способность позволит обслуживать в соответствии с современными стандартами 1200 пассажиров в час и до 3 млн пассажиров ежегодно.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего в комплексный магистральный план включены 40 дальневосточных аэропортов. Кроме Хабаровского края будут построены или реконструированы 16 воздушных гаваней в Якутии, 7 на Чукотке, 6 на Камчатке, 3 в Магаданской области, и по 2 аэропорта в Амурской области и Забайкальском крае.
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