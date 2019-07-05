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Первый случай заражения клещевым энцефалитом зарегистрирован в Хабаровском крае
В Хабаровском крае лабораторно подтвержден первый случай заражения вирусным энцефалитом. От клещей пострадал житель Николаевска-на-Амуре, который к настоящему моменту уже прошел курс лечения в стационаре. Состояние пациента удовлетворительное.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, за прошедшую неделю по поводу присасывания клещей к медикам обратилось 300 жителей края. Активность паразитов постепенно снижается. Пик прошел в июне, когда в один из периодов было зафиксировано 879 случаев присасывания.
В целях профилактики и изучения обстановки санитарные службы также обследуют самих клещей на наличие возбудителей опасных заболеваний. По последним данным, с начала сезона уже проверено 2704 паразитов. Вирус клещевого энцефалита обнаружен в 23 тестах, в 354 – выявлена инфекция Лайма-боррелиоза.
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