Первый случай заражения клещевым энцефалитом зарегистрирован в Хабаровском крае

В Хабаровском крае лабораторно подтвержден первый случай заражения вирусным энцефалитом. От клещей пострадал житель Николаевска-на-Амуре, который к настоящему моменту уже прошел курс лечения в стационаре. Состояние пациента удовлетворительное.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, за прошедшую неделю по поводу присасывания клещей к медикам обратилось 300 жителей края. Активность паразитов постепенно снижается. Пик прошел в июне, когда в один из периодов было зафиксировано 879 случаев присасывания.

- Мы по-прежнему рекомендуем быть предельно внимательными при посещении лесов и парковых зон. Атак клещей стало меньше, но риск негативных последствий все равно сохраняется. Если посмотреть на ситуацию в общем, то в сравнении с прошлым годом количество обращений к врачам в этом сезоне выросло – было 5137 фактов, а теперь – 5646. Поэтому нужно обязательно осматривать себя после каждой прогулки, а при присасывании сразу обращаться в больницу, - отметили в краевом минздраве.

В целях профилактики и изучения обстановки санитарные службы также обследуют самих клещей на наличие возбудителей опасных заболеваний. По последним данным, с начала сезона уже проверено 2704 паразитов. Вирус клещевого энцефалита обнаружен в 23 тестах, в 354 – выявлена инфекция Лайма-боррелиоза.