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Хабаровские телеканалы начнут вещать с сурдопереводом
С 2020 года все краевые телекомпании обязаны обеспечить вещание программ с сурдопереводом. Обязательный минимум – пять процентов от всего контента в неделю. Информация может транслироваться с помощью бегущей строки или дублироваться сурдопереводчиком. Этот вопрос обсуждался во время личного приема граждан, который провел губернатор Сергей Фургал.
На прием к главе региона пришла председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих. На сегодняшний день в Хабаровском крае проживают около 600 человек, имеющих ограниченные возможности здоровья по слуху. Председатель рассказала, с какими проблемами сегодня они сталкиваются. Прежде всего, это трудоустройство. В некоторых случаях инвалидам по слуху тяжело найти работу с достойной зарплатой, иногда отказывают в приеме. Глава региона поручил профильному комитету по труду и занятости проработать этот вопрос.
Есть трудности и в получении новостной информации. Сейчас для многих инвалидов по слуху, проживающих в крае, не всегда доступен просмотр краевых телепередач – нет специальных переводчиков или отдельной бегущей строки. По словам председателя общественной организации, такая же ситуация складывается и при организации различных массовых мероприятий в крае.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, также поднимались вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг, обучения детей-инвалидов по слуху и другие. Глава региона поручил профильным министерствам и ведомствам разобраться в каждой ситуации и проработать все детально.
Кроме того, в этом году региональная организация празднует юбилей – 90 лет. Осенью активисты планируют пригласить из Москвы труппу профессионального театра глухих актеров. Однако, средств, чтобы обеспечить расходы по перелету и проживанию в Хабаровске творческого коллектива, у краевой организации нет. На приеме председателю предложили рассмотреть вариант участия в краевых и федеральных конкурсах на получение гранта. Губернатор попросил оказать полную методическую помощь региональному отделению Всероссийского общества глухих в разработке социально значимого проекта и дальнейшем его продвижении.
Также на приеме рассмотрели вопрос обеспечения инвалидов ортопедической обувью. К губернатору края обратилась жительница Николаевска-на-Амуре. По показаниям ей нужна сложная модель обуви. Однако, по ее словам, в этом году возникли сложности со снятием мерок, так как поменялся подрядчик по производству. Сергей Фургал дал поручение краевому минсоцзащиты ускорить процесс получения обуви надлежащего качества, а со следующего года более детально изучить вопрос подбора подрядной организации на конкурсной основе.
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