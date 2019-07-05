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Хабаровского похитителя люков ждут обязательные работы
Такое решение вынес суд Центрального района Хабаровска в отношении одного из жителей краевого центра. В сентябре прошлого года он похитил шесть решеток с ливневого коллектора на улице Муравьева-Амурского. Злодеяния попали в объективы камер видеонаблюдения. Съемки стали доказательством вины в суде. В качестве наказания виновному назначено 80 часов обязательных работ. Кроме того, он обязан возместить причиненный ущерб в размере 22 тысяч рублей.
Стоит отметить, что в прошлом году ежедневно с улиц города исчезало около 20 ливневых решеток. Ущерб от кражи муниципального имущества превысил 7 миллионов рублей. С установкой на ливнеприемниках песчанополимерных решеток, как заявляют специалисты, массовое воровство должно прекратиться.
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