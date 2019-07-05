Стадион для спортивных игр построят в Хабаровске

На нем будут обстроены поля для бейсбола и футбола, хоккея с мячом. Ход строительных работ на улице Воровского, что в поселке имени Горького, проинспектировал мэр города Сергей Кравчук. Стройка идет полным ходом. По договору подрядчик должен передать стадион спортсменам в декабре текущего года.

«Этот объект возводится на условиях софинансирования с привлечением федеральных средств. Открытия стадиона жители поселка очень ждут», - рассказал Сергей Кравчук.

Площадка для бейсбольного поля уже готова. Осталось дело за малым - уложить искусственный газон.

«Мы создаем условия для занятий этим олимпийским видом спорта. Будем проводить за стадионе соревнования, готовить будущих победителей», - сообщил начальник городского управления по физкультуре и спорту Александр Леонов.

На стадионе предусмотрено поле для мини-хоккея и административное здание, в котором будут оборудованы раздевалка, тренерская, пункт проката коньков, тренажерный зал. Несмотря на все старания подрядчиков, отставание от графика составляет две недели, но строители пообещали наверстать упущенное к 20 июля.

«Необходимо ускорить работы по подключению объекта к инженерным сетям, а также поторопиться с благоустройством»,- обращаясь к подрядчику, сказал глава города.

Стоимость реализации проекта 90 миллионов рублей. Из них 37 миллионов выделил муниципальный бюджет, 17 - деньги краевой казны, остальное - средства федерального центра. Одной из особенностей стадиона станет освещение. Здесь будут установлены четыре мачты с мощными прожекторами. С их помощью можно будет проводить тренировки в вечернее время и значительно продлить время работы катка зимой.





Фото: ИА "Открытый город"



