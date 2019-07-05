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Стадион для спортивных игр построят в Хабаровске
На нем будут обстроены поля для бейсбола и футбола, хоккея с мячом. Ход строительных работ на улице Воровского, что в поселке имени Горького, проинспектировал мэр города Сергей Кравчук. Стройка идет полным ходом. По договору подрядчик должен передать стадион спортсменам в декабре текущего года.
Площадка для бейсбольного поля уже готова. Осталось дело за малым - уложить искусственный газон.
На стадионе предусмотрено поле для мини-хоккея и административное здание, в котором будут оборудованы раздевалка, тренерская, пункт проката коньков, тренажерный зал. Несмотря на все старания подрядчиков, отставание от графика составляет две недели, но строители пообещали наверстать упущенное к 20 июля.
Стоимость реализации проекта 90 миллионов рублей. Из них 37 миллионов выделил муниципальный бюджет, 17 - деньги краевой казны, остальное - средства федерального центра. Одной из особенностей стадиона станет освещение. Здесь будут установлены четыре мачты с мощными прожекторами. С их помощью можно будет проводить тренировки в вечернее время и значительно продлить время работы катка зимой.
Фото: ИА "Открытый город"
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