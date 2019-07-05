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Жители шести новостроек «Восточного» в Хабаровске отметили новоселье
Более двух тысяч человек, заселившихся в новенькие квартиры жилого комплекса, дружно собрались в общем дворе, чтобы отметить радостное событие. Были все: от мала до велика. Плова (на его приготовление ушло 25 килограммов риса и 1,5 часа усердной работы повара), пиццы и прочих вкусностей, равно как и песен, шариков и веселых конкурсов, хватило на всех. Увенчал праздник фейерверк.
Как рассказал директор компании-застройщика - ОАО «Управление инвестиционных программ» - Константин Юрченко, строительство крупного жилого комплекса «Восточный», расположенного вблизи центра города - на территории бывшего кирпичного завода, началось в 2015 году. В него вошли 6 кирпичных 9-этажных высоток общей площадью более 35 тысяч квадратных метров. Первые три дома были сданы в эксплуатацию в 2016-2017годах, в текущем году завершилось строительство трех оставшихся и жильцы получили ключи от долгожданных собственных квартир. В общей сложности владельцами благоустроенных апартаментов стали 748 семей. На реализацию масштабного проекта инвестор затратил 1,6 миллиарда рублей.
Также он отметил, что квартиры в жилом комплексе изначально реализовывались горожанам по самым доступным ценам - ниже рыночных.
По словам застройщика, часть квартир в ЖК «Восточном» была реализована в рамках краевой программы «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае», 102 приобрели молодые семьи в рамках краевой адресной программы, а еще 28 были проданы по краевой социальной и военной ипотекам.
Как отметил директор городского департамента архитектуры, строительства и землепользования Сергей Сергейчук, программа развития застроенных территорий набирает обороты в Хабаровске.
И этот праздник может случиться уже скоро: ОАО «Управление инвестиционных программ» заканчивает строительство первой многоэтажки жилого комплекса «Петроглиф парк» в границах улиц Оборонной-Краснореченской. Ключи от 348 квартир в этой высотке новоселам вручат в конце 2019-го. В перспективе застройщик планирует на месте пяти ветхих домов, где ему предстоит расселить 76 квартир, возвести четыре высотки переменной этажности. Собственным жильем в них смогут обзавестись 1018 семей. Также через 3 года близ «Петроглиф парка» появится детский сад на 96 мест.
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