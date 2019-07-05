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В Хабаровске воруют цветы клумбами
Банда любителей тагетисов и колеусов орудует в Центральном районе краевого центра. «Нападениям» подверглись десятки композиций и объемных фигур. Причем цветочные воры, по словам специалистов «Горзеленстроя», не просто вытаскивают стаканчики с цветами из балконниц, а разбирают сложные фигуры, выкручивая винты, чтобы добраться до благоухающих растений.
Этим летом 450 тысяч цветов украсили улицы города. Специалисты «Горзеленстроя» призывают горожан бережно относится к растительному убранству Хабаровска, чтобы оно как можно дольше радовало нас своими яркими красками.
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