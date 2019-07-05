В Хабаровске воруют цветы клумбами

Банда любителей тагетисов и колеусов орудует в Центральном районе краевого центра. «Нападениям» подверглись десятки композиций и объемных фигур. Причем цветочные воры, по словам специалистов «Горзеленстроя», не просто вытаскивают стаканчики с цветами из балконниц, а разбирают сложные фигуры, выкручивая винты, чтобы добраться до благоухающих растений.

«Уровень потерь по цветам схож с прошлогодним. Но нас удивило то, что люди орудуют строго в центральной части города. К сожалению, сейчас восстановить композиции мы не можем, потому что заказывали специальные стаканы для цветов в ограниченном количестве. Сделать самодельные тоже не получится», - рассказал директор МБУ «Горзеленстрой» Георгий Лаптиев.

Этим летом 450 тысяч цветов украсили улицы города. Специалисты «Горзеленстроя» призывают горожан бережно относится к растительному убранству Хабаровска, чтобы оно как можно дольше радовало нас своими яркими красками.