Жители Охотского района смогут долететь до Хабаровска за 4,5 тыс рублей

Специальная билетная программа в «пилотном» режиме введена для жителей Охотского района с июля 2019 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Сергей Фургал.

Сейчас билет из Хабаровска до Охотска и обратно обходится в 25 тысяч рублей, что сопоставимо со стоимостью перелета Хабаровск-Москва-Хабаровск. Жители отдаленного района неоднократно обращались к краевым властям с просьбой о внедрении льготной программы. Соответствующее поручение в марте после поездки в Охотск дал губернатор края Сергей Фургал. Краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства за несколько месяцев проработало порядок приобретения билетов по сниженным ценам.

- Согласно распоряжению губернатора, с 1 июля цена авиабилета для взрослых составит 4500 рублей, для детей от 2 до 12 лет – 3000 рублей. За год разрешается по этой стоимости приобрести 4 билета по маршруту Хабаровск-Охотск или Охотск-Хабаровск. Продажи начнутся уже с 15 июля текущего года. Субсидироваться программа будет за счет средств краевого бюджета, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства края Валерий Немытов.

Для оформления льготного перелета необходимо иметь прописку в Охотском районе (проживать не менее 12 месяцев), либо предоставить справку из районной администрации о постоянном фактическом проживании на территории муниципалитета.

Приобрести билеты можно в 3 кассах «Хабаровских авиалиний». Две из них расположены в Хабаровске, одна - в Охотске.

Валерий Немытов также отметил, что для реализации льготной программы, региональным министерством информационных технологий и связи разработана специальная система. Она необходима для правильного оформления билетов, а также соблюдения порядка по их приобретению.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, воздушных судов для выполнения рейсов достаточно, при необходимости количество самолетов на маршруте будет увеличено.

Цель программы – сделать максимально доступными авиабилеты для жителей отдаленных поселков, куда можно добраться только на самолете. В краевом минтрансе подчеркнули, что с 2020 года планируется распространить льготную программу и на другие населенные пункты на севере края.

Напомним, работа по повышению транспортной доступности отдаленных северных территорий Дальнего Востока ведется в рамках поручений Президента России Владимира Путина. Глава государства в Послании Федеральному Собранию неоднократно говорил о необходимости развития сети местных маршрутов, развитии межрегиональных перевозок, снижении стоимости авиабилетов. Кроме того, предложения жителей края по снижению стоимости авиабилетов вошли в проект Национальной программы развития Дальнего Востока. Этот документ будет представлен главе государства на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре этого года.