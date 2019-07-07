Остатки древнего океана обнаружены на Дальнем Востоке



Озеро Ханка – настоящая жемчужина Дальнего Востока. И, поверьте, это сказано не для красного словца

Существует версия, что это озеро – доживший до наших дней кусочек древнего гигантского океана, омывавшего на Земле молодые материки. В мутных водах обитает рыба, умеющая передвигаться по суше и лазать по деревьям. А на берегах водятся существа, которых местные жители называют «ханкайскими тиграми»...

Озеро встречает нас ветром. Он нас будет сопровождать постоянно. Впрочем, это к лучшему - не так жарко и комарья нет. Поверхность водоема перекатывается волнами, пенится бурунами, отчего складывается впечатление, что приехал на море. Здесь тоже медитативно-успокаивающий шелест прибоя, разбивающегося о камни, крики чаек, безбрежная даль… И ощущение безмятежности.

Капля древнего океана

Озеро Ханка расположено в Приморском крае и является одним из крупнейших водоемов России. Северная часть находится на территории Китая. Юг наш. Ханка неглубокое – максимум чуть более десяти метров. И непрозрачное – сильные ветры постоянно «тревожат» залегающий на маленькой глубине ил.

Свое необычное имя озеро получило от китайского слова «ханхай», означающего «впадина, низкое место». Жители соседней страны называют его Синкайху. Переводится более благородно – «озеро процветания».

В его окрестностях обнаружены стоянки первобытных людей. Самые ранние артефакты насчитывают около шести тысяч лет. А некоторые ученые предполагают, что Ханка является остатком древнего океана.

Когда-то на Земле существовал единый суперконтинент Пангея. От него позже произошли современные материки. Все остальное пространство на планете занимал гигантский океан под названием Панталасса. Он покрывал более половины поверхности земного шара. Учитывая богатство и разнообразие ханкайской флоры и фауны (среди представителей которых много эндемиков), подобная гипотеза вполне имеет право на существование.

Тигры и анабас

На берегу Ханки немало баз отдыха. На одну из них мы и приехали. Отдых здесь весьма популярен. В июне еще худо-бедно можно снять дом. Очередь на остальные дни расписана до середины сентября. База, на которой мы жили, насчитывает всего шесть строений. Владелица кемпинга Ольга рассказала, что они едва успели приобрести участок земли до начала туристического бума. Сейчас уже все раскуплено. Строить дальше по берегу нельзя – с одной стороны начинается болото, с другой - скалы и дубовые рощи.

Возле домиков снуют бурундуки. «Мы называем их ханкайскими тиграми», - говорит Ольга.

Дома чистые, комфортные. Базы отдыха возведены с любовью и выдумкой. Здесь тебе и аутентичный колодец с ручным воротом, и врезавшаяся в столб Баба Яга на метле, и гигантская скамейка, и Железный трон из популярного сериала «Игры престолов». В общем, кемпинги выгодно отличаются от тех, коими утыкано морское побережье Приморского края. Ну это когда домики метр на метр из жестяных стен, туалеты, где единственным признаком комфорта является дырка в полу, и все по тройной цене (такое, конечно же, встречается не везде, но часто).

До ближайшего поселка Камень-Рыболов совсем недалеко – минут десять езды на автомобиле. Кстати, рыболовство является одной из причин популярности озера. Водных обитателей много, и они крайне разнообразны: сомы, толстолобы, караси, окуни, щуки, сазаны, налимы и т.д. В Средневековье ханкайскую рыбу подавали на столы китайских и чжурчжэньских императоров. Возвращаясь к названиям, стоит упомянуть, как в те времена именовали водоем. Ханкай-Омо. Что переводится как «море птичьих перьев» (здесь более 330 видов гнездящихся или перелетных птиц).

Обитает в Ханке и такая рыба, как анабас (она же рыба-ползун). Сия тварь способна на своих плавниках передвигаться по суше и даже залезать на деревья. Всему виной специальный наджаберный орган «лабиринт» – он служит для дыхания атмосферным воздухом. Поэтому, если вы обнаружите карабкающуюся на дуб рыбу, это не галлюцинация, а всего лишь анабас. Вот такая вот удивительная Ханка.

Безмятежность

Искупаться в озере нам так и не удалось. В данное время года там довольно прохладно. Этому способствует, как сказано выше, сильный ветер. Даже самые «лакомые» домики (которые в десяти метрах от кромки воды) пока не заселены – дует.

Ветер подымает волны. Почти море... Только специфический йодистый запах отсутствует. Садишься на берегу и смотришь на горизонт. Противоположного побережья не видно. Вечером снуют лодки. Пойманную рыбу продают здесь же, на базе.

Днем не жарко и не холодно. Вода плещется возле камней. Полный релакс и дзен. Мысли витают где-то далеко-далеко. Лишь ощущаешь покой и умиротворение. Волны гасят ветер. С трудом отрываешься от созерцания бесконечной озерной глади. Сколько же я просидел на берегу? Пора идти. Но я сюда еще вернусь. Обязательно вернусь.



Андрей Канев

Фото автора





Суперконтинент Пангея около 150-200 миллионов лет назад раскололся на два материка – Лавразию и Гондвану. Первый позже стал Евразией и Северной Америкой. Второй разделился на Африку, Южную Америку, Австралию и Антарктиду. Появились первые мелководные моря. Тогда же и прекратил свое существование океан Панталасса (буквальный перевод с древнегреческого - «всеморе»). Однако некоторые ученые предполагают, что через 200-300 миллионов лет все континенты снова соберутся в единое целое – Пангею Ультиму. Сверхматерик, правда, на 90 процентов будет покрыт пустынями.



На озере Ханка Акира Куросава снимал свою знаменитую картину «Дерсу Узала». Лента получила в 1976 году премию «Оскар» за лучший иностранный фильм. По мнению многих кинокритиков, «Дерсу Узала» является одним из величайших фильмов, снятых за всю историю кинематографа.





Ханка может похвастаться обилием флоры и фауны. Там можно встретить и даурскую жемчужницу, и сапсана, и утку-мандаринку, и солонгоя, и лотос. Обитает в озере и реликтовая дальневосточная черепаха (она же китайский трионикс). Животное отличается от собратьев страшноватой внешностью и злобным характером.