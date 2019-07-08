Сторонники партии Ленина-Сталина-Маркса-Энгельса привезли в Хабаровск главную «звезду»



В Хабаровске на Комсомольской площади состоялся митинг КПРФ «Против зажравшейся власти». «Гвоздем программы» с полукулинарным уклоном стало выступление московского политолога и дипломата Николая Платошкина. Он специально для участия в акции прилетел в дальневосточную не-столицу.

Народ по достоинству оценил ход москвича, временно бросившего комфортную жизнь в Первопрестольной и понаехавшего во влажно-мошкариный регион нашей страны. Отдельные граждане жали политологу руку, просили автограф, фотографировались на память. В их глазах читались восторг и надежда: наконец-то в Госдуме появится волевой человек! Ведь какой смелостью и выдержкой надо обладать, чтобы целых два месяца общаться и выслушивать жалобы тех, чьи интересы ты будешь представлять ближайшие пять лет!

Акция собрала, по разным оценкам, от 500 до 2000 человек. На мой взгляд, на митинг пришло около 800 граждан. Красные ругали отдельных представителей власти и оперативно (всего лишь спустя год) в более-менее массовой форме требовали отменить пенсионную реформу.

На трибуне, чередуясь друг с другом, «толкали речь» то кандидаты в городскую думу Хабаровска, то кандидаты в краевую думу Хабаровского края, то кандидат в Госдуму. Впрочем, иногда слово брали и коммунисты с некандидатским статусом.

Люди на площади держали в руках красные и серпато-молоткастые флаги. Замечен один ленино-сталино-марксо-энгельский стяг. Несколько молодых парней офисного вида кучковались под знаменем Рабочей партии. Сбоку от основной толпы стояла женщина со скромным плакатиком с изображением Немцова. В ее взгляде читалась грусть – это был не ее праздник жизни.



Андрей Канев

Фото Игоря Волкова