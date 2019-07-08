Комсомольский НПЗ поддержал уникальный шлюпочный поход «Парус Отечества»



ООО «РН-Комсомольский НПЗ», дочернее общество НК «Роснефть», выделило средства образовательному учреждению «Центр дополнительного образования «Дземги» на приобретение двух военно-морских ялов для клуба юных моряков «Алые паруса» имени Г.И. Невельского. Это позволит 36 курсантам отправиться в уникальный, единственный на Дальнем Востоке шлюпочный историко-патриотический поход «Парус Отечества». Сначала юные моряки поднимутся по р. Амур до села Нижняя Тамбовка, напротив которого находится один из самых загадочных памятников природы Хабаровского края - «Амурские столбы», посетят его, а затем отправятся в длительное плавание вниз до Николаевска-на-Амуре. Общая протяжённость маршрута составит около 600 км. Благодаря поддержке Комсомольского НПЗ в следующем году курсанты смогут осуществить свою давнюю мечту проплыть по одному из самых сложных маршрутов и покорить остров Сахалин.

Кроме того, ранее на средства компании был приобретен ял, а также установлена доска памяти основателю клуба Геннадию Георгиевичу Путятину.

ООО «PH-Комсомольский НПЗ» ежегодно направляет средства на благотворительные проекты, позволяющие решать актуальные вопросы образовательных, реабилитационных, спортивных, культурных, ветеранских учреждений. В этом году благотворительную поддержку получило 21 учреждение Хабаровского края. Особое внимание уделяется развитию детского спорта в регионе, формированию здорового образа жизни и активной физической подготовки у дальневосточников, а также поддержке мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи.





Дмитрий Мартыненко