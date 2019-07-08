Большой фестиваль мультфильмов прошел в Хабаровске



Последние июньские деньки хабаровчане провели мультипликательно и покадрово. Ведь в эти дни проходил первый Большой фестиваль мультфильмов на Дальнем Востоке.

Праздник детства и поклонников мультипликации проводится в России с 2007 года. Фестиваль начал свой путь со столиц, потом через некоторое время стал проводиться в других крупных городах России и Европы, но только к 2019 году фестиваль дошел до Хабаровска – места, которое стало дальневосточным пристанищем любителей мультфильмов.

На фестиваль зарегистрировались свыше 3,5 тысячи поклонников мультипликации. Организаторами выступила администрация Хабаровска и первая на Дальнем Востоке анимационная студия «Мечталёт». Их мультипликационная короткометражка о родном городе Хабаровске открыла фестиваль.



– Сегодня зарождается анимационная индустрия на Дальнем Востоке. Очень приятно, что это происходит в Хабаровске. Спасибо администрации города за то, что пошла навстречу. Низкий поклон Ассоциации анимационного кино России за то, что посоветовали нам дать старт развитию этой индустрии именно с такого события, – поделился продюсер анимационной студии «Мечталёт» Илья Кузнецов.



С самого начала фестиваль держал курс на некоммерческое, авторское кино, которое невозможно увидеть в массовом прокате или на телевидении. Название фестиваля вбирает в себя идею показать максимально широкий спектр современной отечественной и иностранной анимации, которую не показывают в кинотеатрах.



– В этом году фестивалю исполняется 13 лет, впервые мы его провели в Москве в 2007 году, и за это время прошло более ста фестивалей в разных городах не только России, но и Европы. До этого времени самой восточной точкой, где мы его проводили, был город Иркутск, – рассказал организатор Большого фестиваля мультфильмов в России Дмитрий Шлепнев перед его открытием. – Мы очень рады, что география фестиваля расширяется и все больше зрителей начинает увлекаться анимацией. Не только той, которая выходит на широкий экран или в Интернете, а авторскими работами.

– Для меня это очень волнительное событие, потому что я даже не мечтал, что попаду в Хабаровск. На фестивале будут показаны мультфильмы, которые зачастую ускользают от нашего внимания, растворяясь в медиапространстве, – обратился директор киностудии к зрителям.

Большой фестиваль мультфильмов в Хабаровске показал несколько лучших анимационных сборников киностудии «Союзмультфильм». И представил их специальный гость, директор этой всеми любимой с детства студии Борис Машковцев.Каждая короткометражка была исполнена в своем необычном стиле. Много сюжетов было связано с общественным транспортом. Особенно взрослых зрителей рассмешила «Маршрутка» Татьяны Ильиной и «Тип топ» Аллы Вартанян. Только рисованная анимация может легко и уморительно показать танец замерзших, но счастливых людей на остановке и многофункциональное маршрутное такси, где играют свадьбы и заводят детей в его салоне. Все как в жизни.Помимо работ отечественных аниматоров были представлены и мультфильмы зарубежных авторов. Франко-бельгийский мультфильм «Большой злой лис и другие сказки» приоткрыл завесу тайны жизни деревенских животных, а полнометражная картина «Песнь моря» поведала дальневосточной детворе об ирландском эпосе.Юным участникам предоставлялась исключительная возможность попробовать себя в качестве мультипликатора, посетив мастер-классы от приглашенных московских преподавателей анимации.В цехе меловой анимации орудовал Евгений Ипполитов – аниматор, режиссер анимации, преподаватель анимационной школы-студии для детей и подростков. Малыши-аниматоры пытались своими руками создать мульт, полностью растворившись в тумане из мела.В соседнем цехе рисованной анимации работала Полина Кампиони, режиссер-мультипликатор, преподаватель кафедры «Анимация и иллюстрация» в Высшей школе экономики. Малыши с фломастерами и серьезным видом трудились над каждым кадром, оживляя свой рисунок фантазией и ловкостью рук, скользящих по листу бумаги.Другие мастер-классы и лекции вели дальневосточные художники-иллюстраторы и аниматоры. Наши мастера уже сейчас могут рассказать об истории анимации, научить делать профессиональную раскадровку и создавать эмоциональную биомеханику. Верим и надеемся, что дальневосточные мультфильмы с такими создателями будут бить кассовые сборы и собирать кинозалы по всему миру.



Ольга Яценко

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