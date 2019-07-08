Мистический дом в Хабаровске

С 1970-х годов в уютном добрососедском дворике между домами по ул. Ворошилова, 39, 41, 43 стоит какой-то жуткий, мистический дом.

С первыми лучами солнца в окна жильцов пятиэтажек заглядывает этот уродец. Бетонные блоки в количестве 4 штук – вот и все архитектурное великолепие. Впрочем, территория двора огромная, на ней легко умещается несколько детских площадок, и если не смотреть в окно, то утро жильцы все-таки встречают под смех детворы и пение птиц.

Раньше в этой местности была хоккейная коробка, к сожалению, сейчас ее нет. Есть только пустая зона перед заброшкой. Было бы здорово, если бы в ней поселился дядя Федор, а на пустом месте кот Матроскин построил коровник… Но в этом доме даже бродяги от дождя не укрываются и не строят свою любовь.

Пожилые жители с теплом в сердце и с хрустом в коленях следят за двориком, за каждой клумбой и детской площадкой. Именно они специально огородили двор от машин бетонными блоками, купленными на общественные деньги. Жильцы таким образом позаботились о безопасности детей, которые любят резвиться на детской площадке и кататься на велосипедах. «Они так свой двор любят. Все клумбы ухоженные, все так чистенько у них», - рассказывает встреченная жительница соседнего дома, кого проблема заброшенного здания не волнует.

Увы, среди детворы есть и хулиганы, которые поджигают в развалинах мусор, выброшенный неблагонадежными жильцами. А добропорядочным жителям неоднократно приходилось вызывать пожарных. Только с мая 2018 года Управление по делам ГО И ЧС г. Хабаровска причислило этот объект к сооружениям, создающим опасность и угрозу жизни людей.

Несмотря на опасность объекта, в нем весьма неплохо прорастают деревья и прочие растения. Рядом - некоторое подобие пня, который пытались выкорчевать строители. Они попросту поиздевались над могучим стволом, мирно сосуществовавшим с этим сооружением долгие годы.

Во время нашего рейда одна из жительниц двора мыла балкон, увидев нас, вставила свой комментарий:



- У нас такой чудесный двор, а это сооружение всю красоту портит. Помогите нам избавиться от него, - попросила отчаянная домохозяйка.

Несколько лет жильцы домов обращались в различные официальные органы. Писали обращения и заявления в департамент архитектуры, строительства и землепользования г. Хабаровска; МТУ Росимущества в Хабаровском крае и ЕАО; управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, прокуратуру Индустриального района г. Хабаровска и т.д.Каждый раз приходилось писать одно и то же: просили убрать сооружение, поставить площадку и облагородить территорию. Большего и не требовали.Жители связывались с местными органами власти. В 2015 году благодаря депутату В.П. Казаченко проемы сооружения были заварены металлом. Через небольшой промежуток времени все отвалилось или сдалось в пункт металлоприемки бомжами.Только тогда жители узнали, что разрушенному объекту был присвоен адрес: ул. Ворошилова, 41б и он является собственностью ОАО «Хабаровский уч. коллектор». А в сентябре 2018 года стало известно имя… нового обладателя. Здание и участок под ним были выкуплены частным лицом - Аббасалиевым Элденизом Санхан-оглы, зарегистрированным в селе Ленинское ЕАО. Право собственности за этим объектом закреплено за ним 15.12.2017.В комитете администрации г. Хабаровска по управлению Индустриальным районом жителям домов письменно подтвердили, что собственник данного объекта предоставил в комитет копии проекта на капитальный ремонт, согласованный со всеми заинтересованными структурами. Дано гарантийное письмо об установке забора вокруг данного объекта и официальные даты капитального ремонта - с мая по декабрь 2019-го. В помещении запланирован офис.Все новые деревянные ограждения на данный момент развалены, а запланированный капитальный ремонт еще не начинался.Жители переживают, что в дворовую часть начнут заезжать строительные машины, которые испортят зеленую зону с детскими площадками, оберегаемую жильцами несколько лет.К тому же люди уже сталкивались с такими мелкими сооружениями, возникающими из ниоткуда. Возле домов некоторое время находилось небольшое блочное сооружение. В нем торговали пивом и мешали жильцам спать по ночам, поэтому понятно и сегодняшнее беспокойство: а какова цель у нового обладателя заброшенного объекта?Жители продолжают выступать за полный снос здания и участие в муниципальной программе «Формирование современной городской среды», хотят организовать детскую спортивную площадку или комплекс.Во времена, когда администрация Хабаровска одобряет снос 80 аварийных бараков и помогает людям с расселением в новое жилье, эта история с нежилым и заброшенным объектом «мирового архитектурного наследия 70-х» выглядит весьма нелепо и неуважительно к социально активным гражданам.





Ольга Яценко

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