Чего боятся таксисты в поселке имени Горького?



Таксисты крайне недовольны, когда им поступает заказ с улицы Дальней. Некоторые даже отказываются туда ехать. Нет, там не зона боевых действий, не злачный район и не аналог Запретного города. Просто там ямы.

Большие и глубокие, аки глаза восточной красавицы, грязные и не просыхающие, как бомж в запое. Улица Дальняя находится в районе имени Горького. Есть версия, что у какого-то работника из управления дорог и внешнего благоустройства там умер близкий родственник. Так можно объяснить иррациональную ненависть сотрудников хабаровской администрации к этой улице. Впрочем, нелюбовь дорожных чиновников к дорогам частного сектора - весьма распространенное в нашем городе явление.



«Я обращалась по поводу дороги в администрацию, - рассказывает местная жительница Валентина Анатольевна. – Мне долго обещали, что приведут улицу в порядок, но никто даже палец о палец не ударил. С чиновником, который все это обещал, я потом поругалась. У нас дети приходят в школу грязные. Потому что пока отсюда выберутся…»

После дождя улица Дальняя похожа на Венецию. Спустя несколько безоблачных дней Дальняя похожа на… Венецию с небольшими островками суши. Вода уходит и испаряется крайне медленно. Как будто назло нарушает все законы физики. «Безлошадным» жителям, чтобы добраться, например, до больницы, приходится заказывать такси. Иначе надувай резиновую лодку или надевай до горла болотники. Ну а те таксисты, которые знают об этой улице, отменяют заказы. Если, наоборот, везут до сюда, стараются высадить до поворота на Дальнюю. Такие случаи бывали.Еще с улицы Дальней страшно не любят вывозить мусор. Так он и лежит в кучах и контейнерах. Хотя баки (с призывным лозунгом «Все на выборы!»), справедливости ради, все же иногда вывозят (лозунг помогает?). Кучам не так везет. А теперь, уважаемые знатоки/депутаты, вопрос: когда жителям улицы Дальней наконец помогут решить их проблемы? Время пошло.



Андрей Канев