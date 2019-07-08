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Полномочия дали, а деньги на их исполнение - нет
На органы местного самоуправления возложено свыше полутора тысяч полномочий. Многие из них в рамках действующего законодательства вызывают споры и противоречия. Вопрос о том, какие меры необходимо принять для эффективного развития городов и сел, а в некоторых случаях - ликвидировать их полную финансовую зависимость от региональных органов власти, обсуждался в Хабаровске на совещании с участием депутатов Государственной Думы. Перечень полномочий органов местного самоуправления за последние 15 лет увеличился почти в 3 раза, а финансирование осталось на прежнем уровне. Из-за дефицита бюджетов региональная власть зачастую делегируют свои обязанности городам и селам. Самое частое перераспределение происходит в сфере земельных отношений, а также в здравоохранении, культуре и спорте.
При этом ряд полномочий: профилактика экстремизма и терроризма, гражданская оборона, предупреждение и ликвидация ЧС, мобилизационная подготовка делегированы в городские и поселковые советы местного самоуправления.
Для эффективного исполнения полномочий необходимо наполнить местные бюджеты, которые испытывают острый финансовый дефицит. Одно из предложений - перераспределение налогов. Так, граждане должны будут платить подоходный налог не по месту работы, а по месту прописки. Транспортный налог с физических лиц предлагается оставлять в местном бюджете, а с юридических - в региональном. Если эти предложения будут приняты, то муниципалитеты станут более самостоятельными.
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