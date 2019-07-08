Полномочия дали, а деньги на их исполнение - нет

На органы местного самоуправления возложено свыше полутора тысяч полномочий. Многие из них в рамках действующего законодательства вызывают споры и противоречия. Вопрос о том, какие меры необходимо принять для эффективного развития городов и сел, а в некоторых случаях - ликвидировать их полную финансовую зависимость от региональных органов власти, обсуждался в Хабаровске на совещании с участием депутатов Государственной Думы. Перечень полномочий органов местного самоуправления за последние 15 лет увеличился почти в 3 раза, а финансирование осталось на прежнем уровне. Из-за дефицита бюджетов региональная власть зачастую делегируют свои обязанности городам и селам. Самое частое перераспределение происходит в сфере земельных отношений, а также в здравоохранении, культуре и спорте.

«Необходимо провести инвентаризацию полномочий муниципалитетов. По результатам мониторинга, в последнее несколько лет в Российской Федерации принято 173 отраслевых федеральных закона и в них установлено свыше полутора тысяч полномочий по решению вопросов местного значения. Зачастую они не согласуются с текстом закона о принципах организации местного самоуправления, вызывают много споров и разногласий. Кроме этого, многие полномочия размыты и переходят от муниципалитета к субъекту, а потом обратно. Такие направления как образование, работа скорой помощи, социальная защита населения всегда были под патронажем местных органов власти», - заявил председатель комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

При этом ряд полномочий: профилактика экстремизма и терроризма, гражданская оборона, предупреждение и ликвидация ЧС, мобилизационная подготовка делегированы в городские и поселковые советы местного самоуправления.

«Эти вопросы уже поднимались на заседаниях Ассоциации дальневосточных городов (АСДГ), международной Ассоциации городов (МАК). Если эти проблемы услышали депутаты Государственной Думы, значит, решение будет найдено», - рассказала вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро.

Для эффективного исполнения полномочий необходимо наполнить местные бюджеты, которые испытывают острый финансовый дефицит. Одно из предложений - перераспределение налогов. Так, граждане должны будут платить подоходный налог не по месту работы, а по месту прописки. Транспортный налог с физических лиц предлагается оставлять в местном бюджете, а с юридических - в региональном. Если эти предложения будут приняты, то муниципалитеты станут более самостоятельными.



