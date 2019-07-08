Хабаровск стал обладателем диплома за лучшее управление муниципальным долгом

Названы итоги XII Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами». В 2019 году на конкурс было подано 198 заявок из 57 субъектов Российской Федерации. Участники оценивались по 79 показателям, среди них: качество управления бюджетными доходами, расходами и муниципальной собственностью; эффективность бюджетного планирования и исполнения бюджета; долговая политика; открытость и прозрачность деятельности местных финансовых органов, а также кадровая политика. Конкурсная комиссия определила 12 победителей, среди которых и Хабаровск.

Директор финансового департамента администрации города Степанида Чёрная награждена Почетной грамотой за высокие достижения в управлении муниципальными финансами. Конкурс «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» был учрежден журналом «Бюджет» в 2007 году и проводится совместно с Союзом финансистов России при поддержке Совета Федерации. Хабаровск постоянно входит в число лучших муниципалитетов страны – во всех двенадцати конкурсах становился победителем в различных номинациях.