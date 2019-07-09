Горнолыжный комплекс "Холдоми" на административной мине

Перспективный проект по развитию горнолыжного туризма в Хабаровском крае оказался под большим вопросом из-за неисполнения судебных решений. Еще в феврале коллеги из краевых СМИ писали репортажи, что на горнолыжном комплексе «Холдоми» в пяти с половиной километрах от пос. Солнечный завершается монтаж нового подъемника, который выведет этот спортивно-туристический центр на новый уровень. Директор по развитию ГЛК Галина Нечаева говорила, что запуск запланирован на лето.





Оказалось, что казалось

Тогда же, в феврале, один из инвесторов - ООО «Флагман» - намеревался получить от нескольких районов края расчет за произведенные в рамках «северного завоза» поставки нефтепродуктов. Намеревался, потому что все сроки, предусмотренные договорами, к тому моменту давно истекли.

Закончилось к тому времени и действие отсрочки, которую предоставила австрийская компания Doppelmayr (мировой лидер в производстве такого оборудования), у которой закупили оборудование для подъемника. Первого гондольного подъемника с подогревом сидений на территории стран СНГ!

Австрийцы - люди воспитанные, но бизнес не терпит эмоций. Наступил март, и представитель компании остановил все работы по монтажу и выставил заказчику - ООО «Флагман» - требование об оплате. Просрочка оценивается примерно в 160 млн рублей. Уже вложено в строительство подъемника 420 млн рублей.

- Мы полностью остановили стройку. Отсутствие платежей через ООО «Межрайтопливо» (единого оператора центрального и северного завоза, определенного правительством Хабаровского края. – Прим. ред.) связывает нам руки. Мы еще и несем убытки в виде процентов банкам и штрафных санкций поставщику, - комментирует ситуацию директор ООО «Флагман» Виталий Бурлаков.

Ну и что такого, локальные проблемы отдельно взятых предпринимателей, скажет читатель. Оно, конечно, да. Если не брать во внимание, что более-менее устойчивый бизнес скорее редкость в нашем регионе, чем правило. И что в данном случае речь не просто об инвесторах, а об инвесторах, ставших резидентами территории опережающего социально-экономического развития.

Возвращаясь на два с половиной года назад, напомним, что за счет появления субкластера «Холдоми» в составе туристско-рекреационного кластера «Комсомольский» были расширены границы ТОСЭР «Комсомольск». Пресс-служба краевого правительства информировала, что частный инвестор готов вложить в развитие горнолыжного курорта более 880 миллионов рублей и создать дополнительно полторы сотни рабочих мест в Солнечном районе.

- Важно, что инвестор уверен в проекте и уже начал его реализовывать. В планах - увеличить горнолыжную трассу до 60 километров, а количество посетителей до 240 тысяч человек ежегодно. Это здорово, если в Хабаровском крае возникнет такой центр, - комментировал проект заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Комсомольск-на-Амуре, да и Хабаровский край в целом получили бы один из лучших горнолыжных курортов, принимающих посетителей круглогодично. К тому же планировалось, что «Холдоми» станет полноценной дальневосточной тренировочной базой для подготовки национальных сборных по горным лыжам и сноубордингу в преддверии зимних Олимпийских игр в Китае в 2022 году.





Обещать – не значит жениться?

Здорово, престижно, дает возможность увеличения налоговых отчислений в бюджет региона. Но, выходит, никому не нужно?

- Наши вложения в этот комплекс в ранге резидента ТОСЭР уже превысили 600 млн рублей. Мы почти дошли до цели, и то, что кропотливая многолетняя работа остановлена, меня сильно ранит. В нашей компании, со всеми ее подразделениями, работает около пятисот человек. У нас каждый день стоит вопрос, чем им платить зарплату, - говорит Виталий Бурлаков.

Если вы читали в предыдущем номере материал о проблемах, возникших у ООО «Флагман» с получением денег за поставки мазута и дизтопливо в районы Хабаровского края, то уже примерно понимаете, откуда у этих проблем растут ноги. Для тех, кто номер пропустил, коротко объясним, как связан «северный завоз» и «Холдоми».

Есть многопрофильная компания «Флагман». Она некоторое время назад прошла конкурсный отбор, организованный аффилированной краевым правительством структурой, и получила право продавать нефтепродукты муниципальным предприятиям.

Начиная с прошлого года районы перестали исправно переводить деньги на счета организации - посредника между районами и поставщиками (то самое «Межрайтопливо», в учредителях которого числятся 16 районов края и которое работает с ведома краевых властей). А в случаях, когда деньги все-таки были перечислены районами на счета «Межрайтопливо», его руководство по неизвестным пока причинам «Флагману» их не перечисляло, используя на неизвестные же цели.

Набежавший долг приблизился в 800 млн рублей. Исполнив свои обязательства, «Флагман» логично ждал оплаты, как то предписывали пункты договоров.

«На нет и суда нет» - не этот случай. И бизнесмены пошли в арбитражный суд. Часть исков еще находятся на рассмотрении, но по большинству - на сумму 633 млн рублей - уже есть решения, предписывающие финансовым подразделениям районных администраций рассчитаться по долгам. Время на добровольное исполнение требования - три месяца.

Администрация Советско-Гаванского района, к примеру, не исполняет судебное решение уже восемь месяцев. У района нет денег, поскольку не получает из краевого центра субсидии на софинансирование расходных обязательств по возмещению организациям затрат, связанных с производством тепловой и электрической энергии. Не исполняют решения суда по тем же причинами администрации Амурского и Ванинского районов. Круг замкнулся.

Уточним, что руководителю ООО «Флагман» обещали вернуть деньги еще в марте. Было это во время встречи с губернатором края Сергеем Фургалом. Глава региона лично заверял предпринимателя, что вопрос будет решен.

- Беда, на мой взгляд, в том, что нам не просто не платят по договорам, но и многие месяцы не исполняют решения суда, вступившие в законную силу. Это вообще непонятно, - резюмирует директор ООО «Флагман» Виталий Бурлаков.







Аркадий Лебедев





Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (во время встречи с победителями регионального конкурса проектов «Лифт»): «Все к нам поедут - и москвичи, и приморцы, и из Амурской области. Сделаем лыжные трассы, для сноуборда, биатлона. Пусть бизнесмены заходят и строят базы, гостиницы, кафе, рестораны, стоянки - все что угодно. Под это у нас есть 330 гектаров. Как только мы создадим эту базу, к нам начнут подтягиваться».

Новый подъемник ГЛК «Холдоми» - совершенно уникальное в своем роде сооружение. Это первый и единственный на территории России и стран СНГ подъемник гондольного типа с подогревом сидений. Он должен стать настоящей «точкой роста» комплекса, обеспечивая не только невиданный доселе уровень комфорта, но и давая возможность увеличить протяженность трасс для любителей горных лыж и сноуборда до 25 километров и обслуживания 3700 человек в час, - в два с лишним раза больше, чем сейчас. В этом году с вводом современного подъемника в эксплуатацию ГЛК «Холдоми» мог бы принять около 100 тысяч туристов и спортсменов, постепенно увеличивая этот показатель до 240 тысяч человек в год.