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Жара продержится в Хабаровском крае до выходных
С этой недели в Хабаровском крае станет по-летнему тепло. Синоптики прогнозируют повышение дневных температур на юге и в центральных районах. Столбик термометра поднимется до 28-30 °C.
Между тем, ясной погоды синоптики не обещают. По прогнозу всю неделю будет облачно. Местами в разных частях региона пройдут кратковременные дожди.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, потепление, возникшее в Хабаровском крае, уже вызвало беспокойство у медиков. Большая влажность и высокая температура на улице могут стать причиной обострения сердечно-сосудистых заболеваний. В краевом минздраве напоминают, что в такие дни необходимо выполнять определенные рекомендации. Если по прогнозу ожидается свыше 27?С, нужно носить легкую одежду, обязательно головной убор и пить побольше воды. Людям, подверженным сердечно-сосудистым заболеваниям, лучше выходить из дома до 11 или после 16 часов, когда жара спадает. Придерживаясь этих правил, граждане уберегут себя от негативного воздействия солнца.
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