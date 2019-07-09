Жара продержится в Хабаровском крае до выходных

С этой недели в Хабаровском крае станет по-летнему тепло. Синоптики прогнозируют повышение дневных температур на юге и в центральных районах. Столбик термометра поднимется до 28-30 °C.

- Циклонов на этой неделе мы не ожидаем. Над регионом действуют конвективные массы, которые уже привели к повышению температурного фона. Наверное, все заметили, что в прошедшие субботу и воскресенье в Хабаровске было на несколько градусов теплее обычного. Такая картина сохранится до следующих выходных, - пояснили в Хабаровском гидрометцентре.

Между тем, ясной погоды синоптики не обещают. По прогнозу всю неделю будет облачно. Местами в разных частях региона пройдут кратковременные дожди.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, потепление, возникшее в Хабаровском крае, уже вызвало беспокойство у медиков. Большая влажность и высокая температура на улице могут стать причиной обострения сердечно-сосудистых заболеваний. В краевом минздраве напоминают, что в такие дни необходимо выполнять определенные рекомендации. Если по прогнозу ожидается свыше 27?С, нужно носить легкую одежду, обязательно головной убор и пить побольше воды. Людям, подверженным сердечно-сосудистым заболеваниям, лучше выходить из дома до 11 или после 16 часов, когда жара спадает. Придерживаясь этих правил, граждане уберегут себя от негативного воздействия солнца.



