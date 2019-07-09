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Жители Иркутска просят хабаровчан оказать помощь
На сегодняшний день большая часть города Тулуна ушла под воду. В зоне затопления оказались Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Тайшетский, Чунский, Заларинский, Зиминский районы. Тысячи людей остались без крова.
Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области организован сбор денежных средств для оказания благотворительной помощи жителям, пострадавшим от наводнения. Их можно перечислить по реквизитам:
БИК: 042520607
Наименование банка: ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет: 30101810900000000607
Расчетный счет: 40703810418350001536
ИНН получателя 3808089012
Наименование получателя: «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»
Назначение платежа : оказание благотворительной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
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