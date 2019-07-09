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Хабаровчан приглашают вступить в народные дружины
В объединении, которое помогает полицейским в охране общественного порядка, уже состоят 182 человека. Всего в краевом центре сформировано 10 народных дружин. Они стояли на страже порядка при проведении культурно-массовых мероприятий: «Рождества», «Крещения», «Сирийского перелома»; Первомая, Дня Победы и Дня города. При помощи общественников ДНД выявлены административные нарушения, связанные с распитием спиртных напитков в запрещенных местах.
Сейчас в Железнодорожном районе города идет формирование народной дружины «Вектор». Стать ее участником могут только граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет. Желающим вступить в народную дружину необходимо обратиться в комитеты по управлению районами Хабаровска.
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