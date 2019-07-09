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В Хабаровске отметили Сабантуй
Более четырех тысяч человек разных национальностей собрались накануне на городской набережной, чтобы разделить веселье с представителями татаро-башкирской диаспоры краевого центра. Как рассказал председатель городской национально-культурной автономии татар «Хабар» Сарвердин Туктаров, Сабантуй («праздник плуга») - праздник земледельцев. Он знаменует собой окончание весенних полевых работ и символизирует надежды крестьян на хороший урожай. Также он отметил, что слово «сабантуй» - составное: оно переводится как «сабан»- плуг и «туй» - праздник, торжество. В стародавние времена к нему в деревнях готовились загодя. Он всегда сопровождался ярким действом: народными гуляньями, ярмарками, играми и различными состязаниями на силу и ловкость. В Хабаровске он проводится уже в 16-й раз. Традиционно Сабантуй собирает гостей на набережной Амура. По своему размаху и веселью он схож с русской Масленицей.
Как отметил заместитель мэра Хабаровска по связям с общественностью и СМИ Игорь Сероштанов, принимавший участие в торжестве в числе почетных гостей, Сабантуй – древний праздник: судя по исследованиям, ему уже более 1000 лет. И с каждым годом он не только не теряет своей популярности, а, напротив, объединяет все больше людей.
Гуляния продолжались до глубокого вечера. Среди многочисленных развлечений каждый мог найти себе забаву по вкусу. На концертной эстраде проходили выступления известных артистов Республики Татарстан, специально приехавших в Хабаровск на Сабантуй, не уступали им в мастерстве и артисты дальневосточных коллективов. На «Восточном базаре» любители вкусно поесть могли не только отведать блюда кухни разных народов, но и научиться на мастер-классах собственными руками стряпать знаменитые татарские сладости – хворост и чак-чак. Каждый желающий мог покрасоваться в народных татарских костюмах и примерить шитые бисером и золотом национальные головные уборы – тюбетейки. А для удальцов на празднике и вовсе было раздолье - бег в мешках, перетягивание каната, жим пудовой гири и, кончено же, мини-Олимпиада по национальной татарской борьбе на поясах «корэш» («курэш»). По древней традиции самый сильный «батыр» (богатырь) получил главный приз состязаний – живого барана.
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