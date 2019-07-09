В Хабаровске отметили Сабантуй

Более четырех тысяч человек разных национальностей собрались накануне на городской набережной, чтобы разделить веселье с представителями татаро-башкирской диаспоры краевого центра. Как рассказал председатель городской национально-культурной автономии татар «Хабар» Сарвердин Туктаров, Сабантуй («праздник плуга») - праздник земледельцев. Он знаменует собой окончание весенних полевых работ и символизирует надежды крестьян на хороший урожай. Также он отметил, что слово «сабантуй» - составное: оно переводится как «сабан»- плуг и «туй» - праздник, торжество. В стародавние времена к нему в деревнях готовились загодя. Он всегда сопровождался ярким действом: народными гуляньями, ярмарками, играми и различными состязаниями на силу и ловкость. В Хабаровске он проводится уже в 16-й раз. Традиционно Сабантуй собирает гостей на набережной Амура. По своему размаху и веселью он схож с русской Масленицей.

«Каждый юноша на празднике получает шанс продемонстрировать всем свою удаль, силу и ловкость, а девушки – свою красоту и хозяйственность. Не случайно именно после Сабантуя всегда появлялось большое количество молодых семейных пар», - рассказал Сарвердин Туктаров.

Как отметил заместитель мэра Хабаровска по связям с общественностью и СМИ Игорь Сероштанов, принимавший участие в торжестве в числе почетных гостей, Сабантуй – древний праздник: судя по исследованиям, ему уже более 1000 лет. И с каждым годом он не только не теряет своей популярности, а, напротив, объединяет все больше людей.

«В Хабаровске проживает более 60 тысяч представителей национальных диаспор и национально-культурных автономий – десятая часть всех хабаровчан. Но это не мешает всем нам жить в мире и дружбе, участвовать в совместных праздниках и узнавать новое о культуре друг друга. Вот и сегодня Сабантуй дал каждому участнику и гостю красочного праздника возможность ощутить сопричастность к культурным ценностям татарского народа», - сказал он.

Гуляния продолжались до глубокого вечера. Среди многочисленных развлечений каждый мог найти себе забаву по вкусу. На концертной эстраде проходили выступления известных артистов Республики Татарстан, специально приехавших в Хабаровск на Сабантуй, не уступали им в мастерстве и артисты дальневосточных коллективов. На «Восточном базаре» любители вкусно поесть могли не только отведать блюда кухни разных народов, но и научиться на мастер-классах собственными руками стряпать знаменитые татарские сладости – хворост и чак-чак. Каждый желающий мог покрасоваться в народных татарских костюмах и примерить шитые бисером и золотом национальные головные уборы – тюбетейки. А для удальцов на празднике и вовсе было раздолье - бег в мешках, перетягивание каната, жим пудовой гири и, кончено же, мини-Олимпиада по национальной татарской борьбе на поясах «корэш» («курэш»). По древней традиции самый сильный «батыр» (богатырь) получил главный приз состязаний – живого барана.



