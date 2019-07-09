Олег Гроо уволен из администрации Хабаровска

Из администрации Хабаровска уволен начальник управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо. Решение о прекращении трудовых отношений с ним принял мэр города Сергей Кравчук. Накануне стало известно о задержании чиновника, которого подозревают в получении взятки и заключении под стражу.

«Борьба с коррупцией сегодня ведется на всех уровнях власти. Я не стал дожидаться окончания расследования и суда и принял собственное решение об увольнении начальника управления дорог и внешнего благоустройства. Обвинения в его адрес очень серьезные и, возможно, обоснованные. Я лично не потерплю, чтобы администрация города Хабаровска ассоциировалась с незаконной деятельностью ее сотрудников. Мы работаем в другом направлении – на благо жителей города и его развитие», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Градоначальник также добавил, что в администрации города радикально будут бороться не только с проявлениями коррупции, но и злоупотреблениями служебным положением. Каждый подобный сигнал, полученный от представителей бизнеса или граждан будет тщательно изучаться. В случае подтверждения фактов, будут приниматься кардинальные меры.