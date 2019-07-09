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Олег Гроо уволен из администрации Хабаровска
Из администрации Хабаровска уволен начальник управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо. Решение о прекращении трудовых отношений с ним принял мэр города Сергей Кравчук. Накануне стало известно о задержании чиновника, которого подозревают в получении взятки и заключении под стражу.
Градоначальник также добавил, что в администрации города радикально будут бороться не только с проявлениями коррупции, но и злоупотреблениями служебным положением. Каждый подобный сигнал, полученный от представителей бизнеса или граждан будет тщательно изучаться. В случае подтверждения фактов, будут приниматься кардинальные меры.
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