В Комсомольске-на-Амуре круглосуточно реконструируют проспект Первостроителей

Масштабный ремонт развернулся на одной из главных магистралей Комсомольска-на-Амуре – проспекте Первостроителей. Подрядчик демонтировал уже около 80 % бордюров и тротуарного поребрика общей протяжённостью более 5 км. Срезано фрезами более 5500 кв. м. старого асфальта. Идёт монтаж новых бордюров и поребрика, ремонт тротуаров. Началась укладка нижнего слоя нового асфальта.

Одновременно на проспекте работают и муниципальные коммунальные предприятия. Они ведут ремонт инженерных коммуникаций, чтобы в будущем исключить возможность аварийных ситуаций и необходимость вскрытия отремонтированной дороги.

К концу августа на всём протяжении проспекта, от Аллеи Труда до железнодорожного вокзала, общей протяжённость около 2 км 200 м, будет уложено два слоя нового асфальта с использованием геосетки. Также будут полностью заменены бордюры, осуществлён подъем колодцев, отремонтированы тротуары, нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки и новые автобусные остановки. Как сообщает пресс-служба правительства региона, обновлённый проспект оборудуют системой видеофиксации, о необходимости которой уже несколько лет говорили городские активисты. На весь комплекс работ выделено более 139 млн руб.

Привлечь такие средства стало возможным благодаря тому, что в 2018 году Комсомольская агломерация вошла в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в городе Юности будет отремонтирована 21 улица на общую сумму 500 млн. рублей. До 2024 года в городе приведут в нормативное состояние 85 % улично-дорожной сети.