В Хабаровском крае установились высокие классы пожарной опасности

Засушливая погода и высокие температуры воздуха, около 30 градусов Цельсия, которые установились в южных и центральных районах Хабаровского края, создают предпосылки для возникновения природных пожаров. На сегодняшний день, по прогнозу Дальневосточного УГМС, на территории Ванинского и Комсомольского районов установился 4 класс пожарной опасности (всего их 5). На остальной территории региона он не превышает 3-го.

В превентивных целях для предупреждения пожаров и пресечения нарушений требований пожарной безопасности особый противопожарный режим продолжает действовать в Верхнебуреинском, Комсомольском, Николаевском, Солнечном, Ульчском, Амурском, Бикинском, Ванинском, Вяземском, Нанайском, Советско-Гаванском, Тугуро-Чумиканском муниципальных районах и районах им. Лазо, им. Полины Осипенко, а также на территории городского округа «Комсомольск-на-Амуре».

С наступлением пожароопасного периода сотрудниками Государственного пожарного надзора проведено уже около 2,5 тысяч рейдов и патрулирований, в том числе совместно с сотрудниками полиции, органов местного самоуправления, лесоохраны и других. Главная задача – раннее обнаружение природных пожаров и загораний, а также пресечение действий граждан, нарушающих правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов, на территории дачных обществ, частного сектора населенных пунктов. По итогам рейдов составлено свыше 800 административных протоколов с привлечением к ответственности физических и должностных, юридических лиц.

Среди причин природных пожаров в летний период могут быть как сухие грозы, так и деятельность человека. Небрежность людей при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха, брошенная горящая спичка, непотушенная сигарета, оставленный костёр, всё это может привести к возникновению пожаров. В солнечную погоду осколки от бутылок фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность. Так, согласно установленным нормам ст. 20.4 КоАП РФ на граждан налагается штраф от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей. Если на территории муниципального образования введён особый противопожарный режим, то сумма взимаемых штрафов увеличивается вдвое. Для граждан это уже будет от 2 до 4 тысяч рублей, должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, а юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей. Если ущерб достиг более 250 тысяч, есть пострадавшие люди, то для виновных лиц наступает уголовная ответственность.