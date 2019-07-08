Вам здесь не рады: жестокая реальность инвестиционного климата Хабаровского края

Похоже, падение региона в рейтинге инвестиционной привлекательности мало озаботило чиновников самого высокого ранга. Напомним, что в июне Агентство стратегических инициатив на полях Петербургского экономического форума озвучило ежегодные сведения об уровне работы субъектов РФ с бизнесом и инвесторами. С восемнадцатого места, на которое взлетел Хабаровский край год назад, в этот раз эксперты опустили его на тридцать девятое, практически вернув на уровень 2017 года (тогда была сороковая позиция).

Среди аргументов, которые озвучивает экспертное сообщество, - заморозка строительства МТЦ «Счастье» в Хабаровске, придирки к застройщику ТРЦ «Броско Молл», пикировки с администрацией краевого центра по поводу выделения земельного участка компании, выразившей готовность довести до ума проблемный объект долевого строительства и еще масса примеров.

- Не понимаю, откуда берется информация. У нас и раньше с инвесторами не очень работу могли выстроить, а теперь еще хуже стало, - рассказал владелец группы компаний «Невада» Юрий Егоров после того, как проект ТРЦ «Броско Молл» с аквапарком был подвергнут жесткой обструкции со стороны губернатора, посетившего стройку.

Спустя непродолжительное время инвестору удалось получить разрешение на строительство второй очереди торгово-развлекательного центра, который, по сути, и есть аквапарк, а его представитель с успехом защитил концепцию на инвестиционном совете при главе региона. Тогда же выяснилось, что бизнес-план, представленный компанией в краевое министерство инвестиционного развития и предпринимательства еще в марте, за три месяца не удосужились не только утвердить, но даже и рассмотреть. При этом, учитывая сметную стоимость объекта, налог на имущество, уплачиваемый в бюджет края, составит 280 млн руб. в год. Если сложить с НДФЛ (зарплата персонала), налогом на прибыль, НДС и прочими выйдет около миллиарда (!) в год, отчисляемого в бюджеты разных уровней.

Еще один пример буквально под носом у правительства региона – долгострой на улице Алексеевской. Крупный инвестор из Приморья готов вложиться в него суммой в 110 млн рублей – этого хватит, чтобы горожане наконец получили свои квартиры. Взамен мэрия Хабаровска обратилась с письмом на имя Сергея Фургала с просьбой решить на федеральном уровне вопрос предоставления компенсационного земельного участка. На обращение ответа не последовало, зато в ряде СМИ и в соцсетях активно мусируется тезис о махинациях администрации города. И, кажется, еще ни разу никто не спросил, а что же собирается построить инвестор на том самом участке? А собирается он построить сетевой магазин продуктов и товаров первой необходимости, открытие которого дало бы Хабаровску 50 новых рабочих мест и примерно 22 млн руб. налогов ежегодно.

Показательна ситуация с инвесторами, которые вкладывают «длинные» деньги в развитие спорта и туризма. Оказавшееся в патовой ситуации ООО «Флагман» - инвестор ГЛК «Холдоми» может обанкротиться и свернуть все свои проекты, если не получит в ближайшее время от курируемой правительством края организации «Межрайтопливо» и муниципальных районов около 800 млн руб. за поставки топлива в «северный завоз».

- Если органы государственной власти отстраняются от исполнения договоров, от исполнения судебных, о каком доверии к системе ведения бизнеса в регион можно говорить? Это в дальнейшем оттолкнет предпринимателей от взаимодействия с властями, - считает председатель Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей Никита Михалев.

Даже самая поверхностная ревизия покажет, что проекты, с помпой озвученные правительством Хабаровского края, начиная с октября прошлого года, скорее можно отнести к заслугам предшествующего состава правительства. Взять хотя бы разработку Малмыжского месторождения Русской медной компанией – впервые об этом намерении бизнесмены заявили в июне 2018 года.

Говоря о том, какие меры могли бы вернуть доверие бизнеса к органам исполнительной власти в крае, специалисты настаивают, что это могут быть только конкретные крупные проекты, а не эфемерные обещания. Пока из правительства потенциальные инвесторы слышат лишь негатив, уничижающий их попытки внести свой вклад в развитие территории.





Дмитрий Мартыненко