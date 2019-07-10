В Хабаровском крае увеличили перечень услуг МФЦ

Три новые государственные услуги можно получить с 1 июля в филиалах многофункционального центра края. Все они связаны с предоставлением мер поддержки семьям с детьми и реализуются во взаимодействии с региональным министерством социальной защиты населения.

Речь идет о новых мерах, которые начали действовать в России с 2019 года. Это предоставление единовременной денежной выплаты при рождении первого ребенка, регионального материнского капитала в связи с рождением второго ребенка, а также о распоряжении средствами регионального материнского капитала.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, подробный перечень необходимых документов для получения госуслуг, а также дополнительную справочную информацию можно найти на портале МФЦ Хабаровского края, а также уточнить по единому бесплатному федеральному номеру 8-800-100-4212.

Напомним, сегодня в муниципальных районах и городских округах работает 16 филиалов, 1 дополнительный офис и 79 территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ. Охват населения услугами составляет 99,6%. Через сеть многофункциональных центров населению предоставляются 543 федеральные, региональные и муниципальные услуги. Наиболее востребованы у населения услуги Управления Росреестра по Хабаровскому краю, министерства социальной защиты края и регионального Отделения Пенсионного фонда.