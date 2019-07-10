В Хабаровском крае новый министр инвестиционного развития и предпринимательства

Сергей Фургал представил нового министра инвестиционного развития и предпринимательства края. На этот пост назначена Марина Костина.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Марина Костина родилась 20 октября 1967 года в селе Петровка Московского района Киргизской ССР. В 1990 году окончила Хабаровский институт народного хозяйства по специальности «экономист». Позже в 2000 году получила второе высшее юридическое образование в Хабаровской государственной академии экономики и права. В 2018 году прошла обучение в РАНХиГС при Президенте РФ по программе "Развитие региональных управленческих команд".

Общий трудовой стаж составляет 27 лет. Из них 25 лет Марина Костина проработала на управленческих должностях среднего и высшего уровня в банковских структурах и крупнейших российских компаниях, в числе которых – ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Почта России, КАМАЗ. В 2017 году перешла на работу в правительство Хабаровского края на должность заместителя министра строительства региона.





Фото: Вячеслав Реутов