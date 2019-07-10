Гуманитарная помощь для жителей Иркутской области готовится к отправке

В Хабаровском крае продолжается сбор пожертвований для жителей Иркутской области, пострадавших от крупномасштабного наводнения. За неделю благотворительной акции, объявленной представительством Российского Красного Креста, в регионе накоплено около тонны вещей и предметов первой необходимости. Сейчас первая партия гуманитарного груза готовится в отправке.

- Люди приносят буквально все: от вещей до бинтов и бытовой техники. Мы стараемся отобрать самое необходимое, обязательно смотрим на качество и срок годности предметов. В последние дни к нам стали понемногу обращаться частные компании. Очень надеемся, что их станет больше. В Иркутской области сейчас сложная ситуация, и я думаю, что все мы просто обязаны протянуть им руку помощи. Ведь в 2013 году, когда у нас было подобное наводнение, они откликнулись в числе первых, - отметила руководитель Хабаровского краевого отделения Российского Красного Креста Виктория Макарчук.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, не остается в стороне от этой проблемы и правительство Хабаровского края. Сейчас власти региона решают вопрос о выделении из резерва партии оборудования для ликвидации ЧС. В Иркутскую область могут быть направлены мотопомпы, тепловые пушки и несколько дизель-генераторов. Весь груз доставят автомобилями либо бортом МЧС.

Акция по сбору средств и вещей для жителей Иркутской области продлится до 25 июля. Желающие помочь могут обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71, оф. 003, 005. Пункт приема открыт в будние дни с 10.00 до 17.00, для дополнительной информации работает телефон: 30-65-21.

Денежные перечисления для пострадавших можно сделать по специальному счету Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест:

р/счет 40703810608010100369 в Филиал ДВ ПАО БАНК «ФК Открытие» г. Хабаровск,

БИК 040813704,

кор. счет 30101810908130000704,

ИНН 2721030284

КПП 272101001

Код ОКТМО 08701000001

Назначение платежа: Пожертвования для пострадавших от наводнения в Иркутской области.