Переквалификацию по стандартам «WorldSkills» смогут пройти жители края предпенсионного возраста

Академия «Ворлдскиллс Россия» приглашает предпенсионеров на обучение современным профессиям. Получить новые навыки или повысить свою квалификацию могут жители Хабаровского края в возрасте 50+. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Обучение на курсах бесплатно для слушателей.

- Оставаться конкурентоспособным на рынке труда людям старшего возраста становится все сложнее. Между тем, мир профессий сегодня стремительно меняется, и в этом многообразии мы поможем найти дело, которое увлечет и будет по-настоящему интересным. Люди в возрасте с активной жизненной позицией могут освоить сложные специальности, причем в соответствии со всеми международными требованиями, - рассказала заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, для реализации проекта отбираются лучшие образовательные площадки, уже включенные в инфраструктуру Ворлдскиллс Россия и имеющие опыт успешной подготовки мастеров производственного обучения и экспертов демонстрационного экзамена.

Как отметили в министерстве образования и науки края, к всероссийской программе уже подключились Хабаровский краевой институт развития системы профессионального образования, а также пять профессиональных образовательных организаций региона. Это Губернаторский авиастроительный колледж, Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум, Хабаровский техникум городской инфраструктуры и промышленного производства, Хабаровский торгово-экономический техникум, Хабаровский медицинский колледж. Сейчас проводится набор слушателей на 13 образовательных программ по 12-ти компетенциям.

- Так, например, программы повышения квалификации дополнительного профессионального образования в объеме 72 часа реализуются по 6 компетенциям. Это фрезерные работы на станках с ЧПУ, технологии моды, обслуживание грузовой техники, эксплуатация сельскохозяйственных машин, спасательные работы, ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Обучение планируется начать в июле-августе, после комплектования групп. «Уроки» будут проходить под руководством сертифицированных экспертов, - сообщили в министерстве.

Зарегистрироваться на учебу на официальном сайте www.50plus.worldskills.ru могут мужчины в возрасте 58-60 лет и женщины 53-55 лет. Прежде чем приступить к обучению, необходимо пройти тестирование. Этот этап позволит определиться с дальнейшей профессиональной траекторией.

По итогам обучения слушателю предстоит пройти квалификационный экзамен, который является демонстрационным. Таким образом, выпускник наглядно показывает, что научился делать. При успешной сдаче экзамена вручается «Скиллс Паспорт». Это сертификат, признанный ведущими работодателями и подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со стандартами WorldSkills.