В Хабаровском крае повысился риск возникновения лесных пожаров

В Хабаровском крае повысился риск лесных пожаров. Из-за жары сразу в нескольких районах установлены высокие классы пожарной опасности – 4-й и 5-й. Краевая лесоохрана усилила мониторинг и подготовила дополнительные силы для тушения возможных очагов.

- Всего существует пять классов – последний из них означает чрезвычайную опасность. Но уже при четвертом рекомендуется вводить особый противопожарный режим. Он устанавливает дополнительные запреты на разжигание костров, проведение огневых работ, а также посещение лесов, - прокомментировали ситуацию в краевом управлении лесами.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, сейчас максимальный риск возгораний отмечается в Ванинском районе и Комсомольске-на-Амуре. В Амурском, Советско-Гаванском, Нанайском, Солнечном и Ульчском районах установлен 4-й класс пожарной опасности. Особый противопожарный режим действует в 14 районах, кроме Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского, где температура воздуха пока значительно ниже, чем в других частях края. За нарушение противопожарных правил в таких территориях предусмотрены повышенные штрафы.

- На местах с особым противопожарным режимом все меры ужесточаются. Для обычных граждан сумма штрафов варьируется от 2 до 4 тысяч рублей. Должностные лица заплатят за нарушения от 15 до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц штрафы возрастают до 200 до 300 тысяч рублей, - напомнили в управлении.

Сейчас на территории Хабаровского края зарегистрирован 1 лесной пожар на площади 46 га в Ульчском районе. Другой очаг, действовавший сегодня утром недалеко от Чегдомына, лесоохрана ликвидировала. Всего с начала сезона лесники уже потушили около 400 возгораний.