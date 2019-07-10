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В Хабаровском крае повысился риск возникновения лесных пожаров
В Хабаровском крае повысился риск лесных пожаров. Из-за жары сразу в нескольких районах установлены высокие классы пожарной опасности – 4-й и 5-й. Краевая лесоохрана усилила мониторинг и подготовила дополнительные силы для тушения возможных очагов.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, сейчас максимальный риск возгораний отмечается в Ванинском районе и Комсомольске-на-Амуре. В Амурском, Советско-Гаванском, Нанайском, Солнечном и Ульчском районах установлен 4-й класс пожарной опасности. Особый противопожарный режим действует в 14 районах, кроме Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского, где температура воздуха пока значительно ниже, чем в других частях края. За нарушение противопожарных правил в таких территориях предусмотрены повышенные штрафы.
Сейчас на территории Хабаровского края зарегистрирован 1 лесной пожар на площади 46 га в Ульчском районе. Другой очаг, действовавший сегодня утром недалеко от Чегдомына, лесоохрана ликвидировала. Всего с начала сезона лесники уже потушили около 400 возгораний.
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